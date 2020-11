Por la pandemia, este año la Marcha del Orgullo tendrá una movilización virtual

Marcha del Orgullo Virtual - Coreografía





Este año no habrá color, ni bailes ni celebración en vivo en Plaza de Mayo. La pandemia hizo suspender todo acto presencial por el Día del Orgullo 2020. Todo será virtual y a través de la web orgullo2020.ar, donde organizaciones LGBTI+ de todo el país realizarán el viernes 6 de noviembre una celebración virtual en la Plaza de Mayo desde las 20hs.

A través de un video con el tema de Queen We will rock you -grabado precisamente en Plaza de Mayo- se anunció la nueva modalidad. Del festejo del orgullo se destacará el reclamo por la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans y habrá un homenaje al histórico activista Cesar Cigliutti -reconocido luchador por los derechos de las personas LGTBI- fallecido este año, quien fue presidente de la CHA (Comunidad Homosexual Argentina) desde marzo de 1996. Fue uno de los propulsores de la primera Marcha del Orgullo, que se realizó el 2 de julio de 1992 y convocó a unas 300 personas, la mitad con la cara tapada.

El banner oficial de la celebración

También, dijeron los organizadores, convocarán a “seguir cuidándonos entre todes en esta pandemia y fortalecer las redes de solidaridad y afecto a través de una campaña de donaciones”.

El evento Orgullo 2020 es organizado por el Frente Orgullo y Lucha y convocan decenas de organizaciones LGBTI+ de todo el país. De la celebración virtual también participan Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Travesti Trans de Argentina, entre otras organización de todas las provincias. Los reclamos y festejos serán acompañados por artistas de diferentes provincias argentinas. Algunos de ellos son Cachitas Now, Paz Kümelen, La Queen, Sudor Marika, Ayelen Beker, desde Rosario, Provincia de Santa Fé; La Taylor Mendez de Mendoza, Liyah Crudencia de Trelew, Provincia de Chubut; la solista Lorena Carpanchay de la Provincia de Salta y la cantante trans Patricia Sharon de la Provincia de Buenos Aires.

Marcha del Orgullo Virtual





La movilización se realizará a través de una plataforma que permitirá a quienes deseen participar encontrarse en la Plaza de Mayo a través de un espacio virtual. No será necesaria la descarga de ninguna aplicación ni se solicitarán datos personales, simplemente habrá que ingresar a la web orgullo2020.ar el viernes 6 de noviembre de 20 a 00hs. y seguir las instrucciones.

Quienes participen del evento podrán elegir diversas figuras representativas de la comunidad LGBTI+ y disidencias que representarán su identidad durante el Orgullo2020. Luego comenzará la experiencia de ocupar un lugar en el plano que localiza la movilización en la histórica plaza. Allí se podrá acceder a material audiovisual diseñado especialmente para el evento y seguir su transmisión en vivo a través de computadoras, tabletas, celulares o smartTV.

Algunos de los artistas que participarán

Desde la organización señalaron que “nos quedamos en casa, aunque tengamos muchísimas ganas de encontrarnos en la calle, porque redoblamos nuestro compromiso con la salud pública como un derecho y una responsabilidad colectiva también”. Desde el inicio la pandemia el Frente Orgullo y Lucha lleva adelante la Red de Cuidados LGBTI+, “Nos cuidamos entre todes”, a través de la cual se llegó a más de 1700 personas en situación de emergencia alimentaria en 14 provincias argentinas a la cual se podrá donar durante el evento.

En el hemisferio norte, donde se celebra el 27 de junio, también la celebración se llevó a cabo por la modalidad virtual. En Londres hubo una maratón que presentó el cantante y drag queen Todrick Hall. Entre los participantes se encontraron las cantantes pop Kesha y Ava Max, así como invitados políticos como Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, que legalizó el matrimonio de personas del mismo sexo. En Francia, los festejos directamente fueron suspendidos.

Seguí leyendo:

Las imágenes de la Marcha del Orgullo LGBT - #Drone

Las fotos de los famosos en la XXVIII Marcha del Orgullo