Tiene 15 años, es bombero de La Plata y le salvó la vida una mujer con maniobras de RCP

En una valiente maniobra, un cadete de bombero de tan solo 15 años le salvó la vida a una mujer al realizarle reanimación cardiopulmonar (RCP) tras notar que la mujer se había descompensado en plena vía pública.

El hecho ocurrió el miércoles pasado, cuando el joven Lautaro Yedro se encontraba en el negocio de su madre, ubicado sobre la avenida Mitre, en la ciudad de Hudson, partido bonaerense de Berazategui.

El adolescente escuchó los gritos que provenían de la calle y al asomarse para ver lo que estaba pasando pudo observar a la señora que se había desmayado y a su hijo que estaba al lado de ella, pedía ayuda.

Sin dudarlo, este cadete del cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro, de La Plata, se acercó y comenzó a hacer las maniobras de reanimación hasta que llegaron unos efectivos policiales que continuaron con la técnica.

Al notar que la mujer seguía sin dar señales de vida, los uniformados llamaron a una ambulancia, pero Yedro no se dio por vencido y continuó con el RCP y después de unos minutos logró que la persona reaccionara.

Luego, los médicos la trasladaron hasta un hospital cercano, donde la paciente se encontraba internada y en buen estado de salud, según detallaron los medios locales.

“Queríamos contarles algo que nos llena de orgullo como institución y nos demuestra que lo que hacemos realmente tiene sentido. En el día de la fecha, el cadete Lautaro Yedro le realizó RCP a una señora que perdió los signos vitales en la vía pública. Gracias a su rápido y valiente accionar, la señora fue trasladada por la ambulancia con vida. Felicitaciones, Lautaro, y gracias por representar tan bien a todo el 272″, publicó el cuartel El Peligro en su cuenta oficial de Intagram.

Incluso, la propia vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, le agradeció al joven por su accionar y sostuvo que “es un orgullo para la Provincia contar con bonaerenses como vos”.

“Muchos nervios, mucha adrenalina, pero en ningún momento tuve miedo”, explicó el adolescente al diario platense El Día, al recordar el momento en el que decidió dejar el local de su mamá e ir a ayudar a la mujer que se había desmayado.

El cadete precisó que “no fue necesario hacerle respiración boca a boca porque por suerte el masaje cardíaco resultó y rápidamente le volvió el pulso”.

“Fue un momento en que la vi en el suelo y corrí a tomarle el pulso y vi que no tenía. Ahí mi tía Vanesa me dijo hacele RCP y no dudé. Le puse debajo de la cabeza una campera para que le entrara aire y empecé con la tarea de reanimación. Fue un momento de muchísimos nervios”, agregó.

Según informó el cuartel en el que presta servicio, ahora a Yedro “le han propuesto ser la cara visible de la campaña que realizará el Ministerio de Seguridad de la Nación para difundir la técnica de RCP entre los jóvenes”.

La noticia llegó a través de una comunicación virtual que las autoridades de esta institución tuvieron con Virginia Laino, Directora Nacional de Bomberos, y Javier Da Cunha, del Instituto Argentino para la Reducción de Riesgo de Desastres (IARRD).

“Nos reunimos con Lautaro Yedro y sus compañeros bomberos de El Peligro para felicitarlo por haber salvado la vida a una vecina ayer. Cómo él, miles de bomberos y bomberas voluntarias ejercen su vocación en cada rincón del país. ¡Felicitaciones!”, escribió Laino en su cuenta de Twitter.

Seguí leyendo:

Así quedaron las islas del Delta tras la quema de pastizales que arrasó con una superficie de 90 mil hectáreas