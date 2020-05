“ Los manicomios son tierra de nadie ”, dice Alberto Sava fundador y director del Frente de Artistas del Borda (FAB). Como Marcheggiano no participaba de ninguno de los once talleres que ofrece la agrupación, Sava no llegó a conocerlo. Se enteró de su fallecimiento a través de otro compañero del Frente. “Estos perros son cuatro o cinco y hace muchos años que están. Un par de veces mordieron a algunos pacientes y, también, atacaron a una enfermera. Pero no fue tan grave. Esta muerte era evitable ”, expresa.