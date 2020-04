En su libro de Memorias No Room for Small Dreams (2017), Peres relató que durante años siempre le consultaron cómo había decidido una operación tan osada pero que esa pregunta nunca tuvo tanta relevancia como cuando el presidente Carter se la formuló aquel día decisivo de abril de 1980. Peres se encontraba en Washington desde hacía una semana y, como líder de la oposición israelí, tenía una entrevista pautada con el Presidente para aquella mañana. “Cuando llegué, el secretario de Estado y el vicepresidente me acompañaron al Salón Oval, pero Carter les pidió que esperaran afuera”, recordó. Carter consultó: “¿Usted qué haría? ¿Cómo decidió en Entebbe?”. Peres respondió que entonces había entendido que “de existir alguna posibilidad real a partir de una opción militar, yo la tomaría”, aunque admitió que “teníamos tan poca información que estábamos forzados a actuar en la oscuridad”. “De todos modos, le advertí, esta es la realidad en cualquier operación y que, finalmente, decidimos tomar el riesgo y encontramos suerte en el peligro”. Peres contó: “Carter me agradeció por el consejo. Lo que yo no sabía es que él ya había lanzado la arriesgada misión temprano aquella mañana”.