En diálogo con Infobae el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, afirmó que “el Poder Judicial está paralizado en todo tipo de trámites. No entran expedientes nuevos, no se hacen sorteos de causas, no salen autorizaciones de menores en temas urgentes en materia de familia, ni excarcelaciones. Todos los trámites de la Justicia tienen que pasar por el sistema de gestión informática, al no funcionar éste es como si la Justicia hubiera puesto un candado y cerrado hasta nuevo aviso ”. Y agregó “los empleados cumplen sus horarios pero desgraciadamente no pueden hacer nada.”