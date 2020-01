Gabriela Torres, que asumió el jueves pasado en el Sedronar, dijo en declaraciones a Radio La Red que “Más allá de este caso, en el que la Justicia decidirá las condenas, las tapas siempre salen demonizando a los adolescentes. Los jóvenes están muy solos respecto a lo que consumen y a lo que creen que es el consumo. El alcohol es, lejos, la droga más consumida por los argentinos de todas las edades y, sin embargo, no se habla del tema porque no es asociada a un problema vinculado con los estupefacientes. Está todo muy confundido: se suele decir ‘drogas y alcohol’, como si el alcohol no fuera una droga".