"¿Para qué?", le han preguntado. "¿Para qué ponerse a estudiar a esta altura de la vida?", ¿y si no llega a terminarla? "No importa si termino o no, tampoco si voy a poder hacer al secundario después. Me importa cada día de mi vida hoy. Yo voy feliz a estudiar, siempre es bueno aprender algo nuevo, estar con mis compañeros". "Minga" es la mayor entre los alumnos, por eso la aplaudieron el primer día de clases, apenas la vieron llegar.