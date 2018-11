Supo por primera vez en 2010 que las prótesis PIP estaban rellenas con silicona industrial por un aviso de la ANMAT. "El cirujano que me operó no me avisó nada, ni se hizo cargo. Lo llamé y no me reconoció haberme atendido. Y hasta me dijo que él no trabajaba con prótesis PIP", relata esta peluquera de 46 años que vive en Vicente López.