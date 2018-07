"No estoy de acuerdo en meter a los niños en un tema que es de grandes, estés a favor o en contra, con los chicos NO. Dejen a los niños vivir su infancia en paz (…) Estoy a favor de las dos vidas, pero creo que son muy chicos para marchar por algo que poco conocen. Aunque se les enseñe, deberían tener menos presiones a esa edad, dejemos que jueguen, se distiendan y no estén en medio de un debate de grandes", escribió la usuaria @ReynaTarantula en Twitter.