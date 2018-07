"La Policía encontró a un médico después de haber practicado el aborto. Y se topó con una chica en la camilla. Ella les dijo lo que fue a hacer", comentó una fuente judicial.Según pudo saber Infobae, el fiscal Borean no tiene pensado imputar a la mujer, a pesar de que la ley aun penaliza la decisión sobre el propio cuerpo. Y no se sabe cuándo le tomará declaración testimonial, ya que sigue internada. "Aun no está en condiciones, aunque fue intervenida y está bien", aclararon.