Ciencia

Un estudio reveló por qué la Tierra y Marte, pese a nacer cerca del Sol, crecieron con rutas opuestas hace 4.500 millones de años

La investigación reconstruyó la proporción de partículas y cuerpos rocosos que aportaron masa a ambos mundos, a partir de la huella química de sus mantos

Un estudio sobre Tierra y Marte identifica dos rutas de crecimiento planetario, la composición química conserva señales de ese origen remoto - UNIVERSIDAD DE SYDNEY
Un estudio sobre Tierra y Marte identifica dos rutas de crecimiento planetario, la composición química conserva señales de ese origen remoto - UNIVERSIDAD DE SYDNEY
Guardar

La cercanía entre la Tierra y Marte dentro del Sistema Solar sugería una historia de origen parecida. Ambos son planetas rocosos, surgieron hace unos 4.500 millones de años alrededor del Sol y atravesaron una etapa marcada por impactos, calor y acumulación de materia.

Sin embargo, un estudio propone que ambos planetas se formaron mediante mecanismos muy diferentes.

PUBLICIDAD

Una investigación dirigida por Anders Johansen, del Instituto Globe de la Universidad de Copenhague, y el profesor adjunto Haiyang Wang, reconstruyó parte de ese pasado remoto a partir de sodio, zinc y potasio.

Estos elementos se evaporan con facilidad cuando las temperaturas aumentan, por lo que su presencia actual permite estimar qué materiales llegaron a cada planeta y bajo qué condiciones se incorporaron.

Infografía compuesta por seis cuadros con ilustraciones espaciales, datos y esquemas sobre el origen geológico de la Tierra y Marte.
Una infografía de Infobae resume el estudio de la Universidad de Copenhague sobre la formación de la Tierra y Marte mediante procesos distintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado desafía la expectativa de que dos mundos vecinos compartan una trayectoria casi idéntica. Según el trabajo, la Tierra reunió una porción mayoritaria de su masa a partir de grandes cuerpos jóvenes que acumularon partículas pequeñas, mientras Marte recibió el aporte dominante de planetesimales, bloques rocosos tempranos que chocaron entre sí durante la construcción del Sistema Solar interior.

PUBLICIDAD

“El resultado más sorprendente fue que la Tierra y Marte parecen haberse formado de maneras diferentes. Cabría esperar que dos planetas formados uno al lado del otro en el mismo sistema solar compartieran una historia de formación más similar”, afirma el profesor Anders Johansen, quien estudia la formación planetaria en el Instituto Globe de la Universidad de Copenhague y codirigió el nuevo estudio con el profesor adjunto Haiyang Wang.

La novedad no plantea dos rutas excluyentes. El modelo describe un esquema híbrido, en el que convivieron la acreción de guijarros y las colisiones entre planetesimales. La diferencia reside en el peso que cada proceso tuvo en cada mundo. Esa proporción ayuda a explicar por qué la composición química de los planetas rocosos no responde solo a la distancia respecto del Sol.

La Tierra recibió tres cuartas partes de su masa de protoplanetas

Vista aérea de una cordillera con picos nevados, áreas de tierra expuesta, varios ríos serpenteantes y un embalse artificial de color verde.
Los mantos de la Tierra y Marte preservan desde hace 4500 millones de años elementos que permiten rastrear su proceso de formación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los primeros millones de años del Sistema Solar, el disco de gas y polvo que rodeaba al Sol contenía partículas diminutas, rocas y cuerpos de mayor tamaño. Los denominados guijarros eran granos sólidos que el gas podía arrastrar hacia objetos con suficiente gravedad.

Cuando un cuerpo captaba ese flujo de material, su masa crecía con rapidez. Ese mecanismo recibió el nombre de acreción de guijarros.

El otro camino fue más violento y dependió de impactos entre planetesimales. Estos objetos, con tamaños mayores que los granos de polvo y menores que los planetas, surgieron al unirse materiales del disco protoplanetario. Sus colisiones aportaron masa, energía y nuevos minerales a los cuerpos que más tarde se transformaron en planetas.

Los cálculos indican que al menos el 75 % de la masa terrestre procede de dos protoplanetas cuya expansión dependió de la acreción de guijarros. Los planetesimales aportaron hasta un 25 % adicional. El análisis asocia parte de ese material con una composición similar a la de Vesta, uno de los grandes asteroides del cinturón situado entre Marte y Júpiter.

Diagrama completo del Sistema Solar. Muestra el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno con sus órbitas y el cinturón de asteroides
El estudio propone interpretar la diversidad química de exoplanetas desde sus elementos volátiles, la misma señal analizada en el Sistema Solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Al menos el 75 por ciento de la masa de la Tierra parece tener su origen en dos planetas jóvenes, conocidos como protoplanetas, que crecieron por la acumulación de guijarros, mientras que los planetesimales contribuyeron con hasta un 25 por ciento. En cambio, aproximadamente tres cuartas partes de la masa de Marte parecen provenir de planetesimales, y el cuarto restante se origina por la acumulación de guijarros”, precisa el doctor Haiyang Wang.

La conclusión modifica una imagen frecuente sobre los planetas interiores. Durante décadas, las colisiones entre cuerpos grandes ocuparon un lugar central en las explicaciones sobre el crecimiento de la Tierra. El nuevo estudio no elimina ese mecanismo, pero le atribuye un aporte menor frente a la captura de partículas pequeñas. La Tierra habría consolidado su masa a partir de pocos embriones planetarios de gran tamaño, junto con una fracción de fragmentos rocosos.

Ese origen también se vincula con la pérdida de sustancias volátiles. A mayor temperatura, elementos como el sodio, el potasio y el zinc pasan con facilidad al estado gaseoso y abandonan los materiales sólidos. La cantidad que un planeta conserva actúa como un registro de los episodios térmicos y de los tipos de cuerpos que integraron su masa.

“Es una labor de investigación exhaustiva descifrar qué ocurrió entonces, cuando la mayor parte de las pruebas desaparecieron hace mucho tiempo. Pero incluso después de 4.500 millones de años, la composición de los mantos de la Tierra y Marte sigue siendo la misma. Se puede considerar como una huella del proceso de formación”, afirma Anders Johansen.

Marte conserva la señal de un crecimiento dominado por choques

Primer plano de un terreno rojizo con grietas poligonales, rocas oscuras esparcidas y la parte inferior izquierda de un equipo robótico
El rover Curiosity de la misión Mars Science Laboratory documenta un paisaje árido de Marte, caracterizado por suelo agrietado y formaciones rocosas oscuras en su superficie. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

El caso de Marte ofrece el contraste más marcado. Su composición de silicatos refleja un 27 ± 5 % de material captado por acreción de guijarros y un 73 ± 5 % de planetesimales similares a Vesta. La proporción invierte casi por completo el patrón terrestre y sitúa a los choques entre cuerpos sólidos como la fuente principal de su crecimiento.

Los investigadores combinaron las abundancias de elementos volátiles con simulaciones informáticas y un método de inferencia bayesiana. Esta herramienta compara distintas hipótesis con los datos disponibles y calcula cuáles se ajustan mejor a la composición de cada planeta. El objetivo consistió en conectar las huellas químicas que aún persisten en mantos y cortezas con los procesos físicos que operaron al inicio del Sistema Solar.

El modelo parte de una limitación inevitable: nadie conoce con precisión la composición original de todos los materiales que giraban alrededor del Sol hace 4.500 millones de años. Los autores modificaron esas condiciones iniciales para medir cuánto cambiaban sus resultados. Pese a esa incertidumbre, la distancia entre los dos escenarios se mantuvo.

La Tierra reunió al menos tres cuartas partes de su masa mediante protoplanetas, los planetesimales aportaron hasta una cuarta parte - NASA
La Tierra reunió al menos tres cuartas partes de su masa mediante protoplanetas, los planetesimales aportaron hasta una cuarta parte - NASA

La Tierra conservó un predominio de material asociado a protoplanetas nutridos por guijarros y Marte uno vinculado con planetesimales.

“Los porcentajes exactos pueden variar ligeramente, pero nuestros análisis indican consistentemente que la Tierra y Marte se formaron de dos maneras diferentes. Nuestro método proporciona una forma más precisa y directa de comprender la formación planetaria que el enfoque basado en isótopos, más utilizado y que a menudo puede interpretarse de múltiples maneras”, afirma Haiyang Wang.

Los isótopos, átomos de un mismo elemento con distinto número de neutrones, aportaron información decisiva para estudiar meteoritos y materiales planetarios. Sin embargo, su interpretación puede admitir varios escenarios. El enfoque centrado en volátiles busca sumar una señal complementaria: no solo pregunta de dónde llegó la materia, sino también cuánto calor recibió y qué sustancias perdió durante el proceso.

Rover robótico complejo, blanco y gris, sobre la superficie rocosa y marrón rojiza de Marte. Colinas bajas en el horizonte bajo un cielo anaranjado pálido
Un rover explora el paisaje árido y rocoso de Marte bajo un cielo naranja, continuando su misión de investigación (NASa JPL Caltech MSSS)

La importancia del estudio supera la comparación entre dos vecinos del Sistema Solar. Los astrónomos detectaron miles de planetas alrededor de otras estrellas, aunque su composición interna suele resultar difícil de determinar. Entender la relación entre los elementos volátiles y las rutas de crecimiento permitiría interpretar mejor la diversidad química de esos mundos rocosos.

Esa relación resulta relevante para las investigaciones sobre habitabilidad. El agua y otros compuestos necesarios para sostener ambientes aptos para la vida dependen, entre otros factores, de la capacidad de un planeta para retener sustancias volátiles.

Un mundo que pierde gran parte de ellas en su etapa de formación puede terminar con una historia geológica y atmosférica muy distinta a la de otro planeta de tamaño similar.

“Si comprendemos cómo los planetas pierden elementos volátiles durante su formación, también podremos predecir mejor la cantidad de agua y otras sustancias esenciales para la vida que finalmente retendrán”, afirma Anders Johansen.

Temas Relacionados

TierraMartePlanetasSistema Solarformacióncienciaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo la IA ayuda a evaluar casos de cáncer: del diagnóstico de 19 tumores en Harvard a las mamografías

Nuevos algoritmos informáticos asisten a los especialistas. La aplicación de estos programas abarca desde la caracterización integral de tejidos en centros internacionales hasta el examen de estudios mamarios y desarrollos de medicina nuclear. El análisis de expertos a Infobae

Cómo la IA ayuda a evaluar casos de cáncer: del diagnóstico de 19 tumores en Harvard a las mamografías

Un compuesto rejuvenece las células del cartílago y frena la artritis antes de que destruya la rodilla

Un estudio publicado en Science demostró que bloquear una enzima vinculada al envejecimiento revierte la pérdida de cartílago sin necesidad de cirugía ni células madre

Un compuesto rejuvenece las células del cartílago y frena la artritis antes de que destruya la rodilla

La revista Nature analizó la sospecha de peste en un laboratorio de Rusia: cuál es el riesgo de un brote

El fallecimiento de una investigadora de 28 años activó estrictos controles sanitarios y el monitoreo preventivo de la OMS. Las dudas que persisten sobre el caso, según un reportaje en la reconocida publicación científica

La revista Nature analizó la sospecha de peste en un laboratorio de Rusia: cuál es el riesgo de un brote

Avance en fertilidad masculina: trasplantan a un joven tejido testicular preservado antes de la quimioterapia

Un procedimiento experimental realizado en Reino Unido busca comprobar si células conservadas durante tres años pueden reactivar la producción de espermatozoides. Los médicos evaluarán los resultados dentro de ocho meses

Avance en fertilidad masculina: trasplantan a un joven tejido testicular preservado antes de la quimioterapia

Qué es el divorcio del sueño y cómo afecta la salud de una pareja

Dormir separados no siempre daña la relación, pero ignorar el impacto del descanso compartido sí puede hacerlo, según investigaciones recientes

Qué es el divorcio del sueño y cómo afecta la salud de una pareja

DEPORTES

Fiorentina perdió y Mastantuono volvió a sufrir críticas por su bajo nivel: el contundente mensaje de su entrenador

Fiorentina perdió y Mastantuono volvió a sufrir críticas por su bajo nivel: el contundente mensaje de su entrenador

“¡Para la historia!“: la increíble maniobra de Agustín Canapino para saltar del cuarto lugar y ganar en la última vuelta de la Clase 3 de TN

Cobró un penal inexistente, se lo mostraron en el teléfono y se rectificó: la insólita secuencia del “celuVAR” en el fútbol argentino

Una figura de la Premier reveló que reconocidos futbolistas lo contactaron tras contar la agresión sexual que sufrió: “Les pasó algo similar”

La impactante cifra por la que se vendió una icónica camiseta de Michael Jordan: es la segunda prenda deportiva más cara de la historia

TELESHOW

El debut de Baulo en Dale Match: “Trabajar con Marcelo Tinelli es un desafío porque es el más grande de la TV argentina”

El debut de Baulo en Dale Match: “Trabajar con Marcelo Tinelli es un desafío porque es el más grande de la TV argentina”

El dramático estado de salud de Mónica Guido: lleva tres semanas internada y sufre un delicado cuadro

La versión de Ángel de Brito sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Ella lo descubrió”

El apoyo de los famosos a Gustavo Yankelevich y Cris Morena tras las declaraciones de Valentín Yankelevich

Así nació el romance de Julieta Prandi y Emanuel Ortega que acabó en un final inesperado a 27 días de su casamiento

INFOBAE AMÉRICA

El dictador norcoreano Kim Jong Un exhibió el misil Hwasong-20, con capacidad para alcanzar Estados Unidos

El dictador norcoreano Kim Jong Un exhibió el misil Hwasong-20, con capacidad para alcanzar Estados Unidos

Una pierna inflamada, falta de aire o dolor en el pecho: los síntomas que pueden indicar una trombosis y exigen atención urgente

Arabia Saudita extendió hasta el sábado el cierre del aeropuerto de Riad tras los ataques hutíes que dejaron 13 muertos y 300 heridos

Régimen cubano abre el petróleo y gas a inversores tras profundizarse la crisis energética

Fuerzas Armadas de Honduras hallan 1.000 libras de caracol en veda y rechazan soborno de L80 mil