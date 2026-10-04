Ciencia

Las parejas que se conocen en línea reportan menor satisfacción, según un estudio global

La investigación comparó a varias personas de países distintos y encontró diferencias pequeñas a moderadas en satisfacción, intimidad, pasión y compromiso

Un hombre y una mujer sentados a una mesa de café con un teléfono entre ambos y tarjetas con siluetas de rostros que flotan en el aire.
Un estudio liderado por la Universidad de Wrocław asoció el inicio de relaciones en internet con menores niveles de satisfacción afectiva (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las aplicaciones de citas ocupan un lugar estable en la manera de iniciar relaciones y ampliaron las posibilidades de conocer personas fuera de los círculos habituales. Esa presencia también trasladó una duda de la vida digital a la vida afectiva: si la pantalla modifica la experiencia de pareja una vez que el vínculo se vuelve cotidiano.

El tema mantiene vigencia porque las plataformas siguen formando parte de la conversación sobre el romance contemporáneo. Un episodio de pódcast de CNN abordó el contraste entre la gran presencia de estas aplicaciones y el pesimismo que aparece en torno a las relaciones entre distintos grupos de usuarios.

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Un trabajo internacional reciente aporta un dato concreto a esa discusión. El estudio publicado en la revista Telematics and Informatics comparó la experiencia de personas que conocieron a su pareja en internet con la de quienes iniciaron el vínculo fuera de línea. El resultado fue una asociación entre el encuentro digital y niveles promedio más bajos de satisfacción en la relación y de intensidad del amor.

La investigación fue encabezada por Marta Kowal, de la Universidad de Wrocław, junto con Piotr Sorokowski, Adam Bode, Michał Misiak, Wojciech Małecki, Agnieszka Sorokowska y S. Craig Roberts. El equipo analizó respuestas de 6.646 personas con pareja de 50 países, mediante muestras representativas a nivel nacional, según la información del artículo académico.

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Los datos no permiten convertir el origen de una relación en un pronóstico individual. Lo que muestran es una diferencia promedio entre grupos. Esa precisión resulta central para evitar una conclusión simplificada: conocer a una pareja en línea no equivale a una relación insatisfactoria, pero en esta muestra se vinculó con puntuaciones menores en indicadores específicos de la vida afectiva.

La diferencia fue mayor en el compromiso que en la satisfacción general

Vista posterior de un hombre sosteniendo un teléfono móvil que muestra una aplicación de citas en la pantalla dentro de una cafetería.
La investigación sobre parejas analizó datos de 6.646 personas distribuidas en 50 países (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el artículo académico, el 16% de las personas consultadas había conocido a su pareja en línea. La proporción ascendió al 21 % entre quienes habían comenzado su relación después de 2010. El trabajo también identificó que el encuentro digital era más habitual entre quienes estaban en relaciones de menor duración y entre participantes con menor nivel socioeconómico.

En promedio, quienes conocieron a su pareja por internet informaron menor satisfacción de pareja y menor intensidad del amor que quienes se conocieron fuera de línea. La intensidad del amor fue evaluada a partir de tres dimensiones: intimidad, entendida como cercanía y comprensión mutua; pasión, vinculada con la atracción y el deseo; y compromiso, relacionado con la decisión de sostener el vínculo.

Los autores describieron diferencias pequeñas a moderadas. La brecha fue pequeña en satisfacción general, intimidad y pasión, mientras que el compromiso presentó una diferencia de magnitud moderada. El estudio también indicó que el resultado se mantuvo después de contemplar características demográficas, entre ellas edad, género, educación, lugar de residencia, orientación sexual y duración de la relación.

Las redes compartidas aparecen entre las explicaciones analizadas

Un hombre y una mujer sonríen mientras cortan verduras y revuelven una olla en la cocina.
El compromiso fue la dimensión con mayor brecha entre las parejas nacidas en internet y las formadas fuera de línea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las explicaciones analizadas, los autores plantearon que las parejas que se forman en línea pueden ser menos similares en educación, origen étnico y antecedentes religiosos que las que se conocen fuera de internet. Esa menor similitud puede dificultar la construcción de rutinas compartidas, la aprobación del entorno o la coincidencia de valores.

Las relaciones que comienzan en ámbitos presenciales suelen surgir, con mayor frecuencia, dentro de redes sociales ya existentes. Los espacios de estudio, trabajo, amistades o actividades compartidas pueden ofrecer referencias comunes desde el inicio. En Are Couples Who Meet Offline Happier?, Cosmopolitan reseñó el mismo estudio y señaló que las redes sociales y los antecedentes compartidos forman parte de las explicaciones consideradas por los investigadores.

Otra hipótesis recogida en los materiales sobre la investigación se refiere a la abundancia de perfiles disponibles. Una oferta amplia puede producir sobrecarga de selección, una dificultad para decidir cuando se perciben demasiadas alternativas. El planteo no sostiene que tener opciones sea perjudicial en sí mismo, sino que una elección rápida puede dejar en segundo plano aspectos de compatibilidad que se conocen con más tiempo.

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