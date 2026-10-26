La molécula dual que puede cambiar el tratamiento de la obesidad: cómo funciona y cuánto peso permite perder

La obesidad es una enfermedad crónica que requiere un abordaje integral

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La obesidad ya no puede explicarse solamente por lo que una persona come, pesa o por cuánto ejercicio realiza. Es una enfermedad crónica y compleja, atravesada por factores biológicos, metabólicos, ambientales y sociales, que se convirtió en uno de los principales desafíos de salud pública a nivel global.

La dimensión del problema se refleja en una proyección contundente: para 2050, casi el 60% de los adultos en el mundo podría tener sobrepeso u obesidad.

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En las Américas, el 67,5% de los adultos vive con sobrepeso u obesidad, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En la Argentina, los datos oficiales del INDEC muestran que el 66,1% de la población adulta presenta exceso de peso cuando se consideran las mediciones objetivas: 33,7% corresponde a sobrepeso y 32,4% a obesidad.

El impacto excede ampliamente a la balanza. El exceso de tejido adiposo se asocia con mayor riesgo cardiovascular, hipertensión, alteraciones de los lípidos, enfermedad hepática, trastornos respiratorios del sueño, problemas osteoarticulares, diabetes y deterioro de la calidad de vida. La información científica sobre el abordaje de la tirzepatida remarca, además, que la obesidad es una enfermedad metabólica crónica e inflamatoria, vinculada con cambios en el tejido adiposo y con múltiples complicaciones.

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Una enfermedad que necesita algo más que fuerza de voluntad

En este escenario, las nuevas herramientas farmacológicas modificaron el abordaje del sobrepeso y la obesidad. Entre ellas se encuentra la tirzepatida, una molécula que combina en una misma terapia la acción sobre dos receptores hormonales relacionados con la regulación del apetito, la saciedad y el metabolismo.

La Dra. Pilar Quevedo (MN 124.023), jefa de la División de Nutrición Clínica y Metabolismo del Hospital de Clínicas de la UBA, explicó que estas moléculas reproducen señales que normalmente produce el organismo. “La biología es muy compleja”, señaló al describir por qué la obesidad no puede reducirse a una supuesta falta de voluntad.

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La especialista también explicó que la obesidad puede tener un curso crónico y que, ante la interrupción del tratamiento, puede producirse una recuperación del peso. Por eso, el objetivo clínico no se limita al descenso inicial, sino que apunta a construir una estrategia capaz de sostener los resultados en el tiempo.

La indicación farmacológica depende de la historia clínica y las enfermedades asociadas

Dos señales, una misma molécula

La particularidad de la tirzepatida está en su mecanismo de acción dual. Actúa simultáneamente sobre los receptores de GLP-1 y GIP, dos vías que participan en la regulación de la ingesta, la saciedad y diferentes procesos metabólicos.

El GLP-1 interviene en la regulación del apetito, incrementa la sensación de saciedad y retrasa el vaciamiento gástrico. El GIP, por su parte, participa en el control de la ingesta y presenta además una acción vinculada con el tejido adiposo y el aprovechamiento de los nutrientes.

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El segundo mecanismo constituye uno de los diferenciales de la molécula. El material científico señala al GIP como una vía con acción directa sobre el tejido adiposo, mientras que la combinación de ambos receptores convierte a la tirzepatida en un agonista dual.

La administración es semanal, mediante una inyección subcutánea, y la dosis se incrementa progresivamente de acuerdo con la respuesta y la evaluación médica. El esquema contempla una dosis inicial de 2,5 mg y posteriores aumentos en intervalos de al menos cuatro semanas, hasta alcanzar una dosis de mantenimiento individualizada.

Cuando el objetivo no es solamente bajar kilos

La magnitud de la pérdida de peso es uno de los aspectos que explica el interés que despertó esta nueva generación de tratamientos con tirzepatida. “Estas moléculas son potentes, pierden casi un 15, 20% de peso corporal los pacientes”, explicó la Dra. Pilar Quevedo.

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En comparaciones realizadas a dosis máximas toleradas, la reducción promedio del peso corporal llegó hasta 21,6 % con tirzepatida frente al 15.4% con semaglutida. En otros ensayos clínicos con cambios intensivos del estilo de vida, tirzepatida demostró una reducción de hasta el 26% del peso corporal.

Pero la evolución del peso es solo una parte de la historia. Quevedo remarcó que el objetivo clínico es que el paciente “pierda grasa” mientras se busca “preservar la masa muscular y no perder fuerza”. Para lograrlo, la especialista enfatizó que el tratamiento farmacológico debe ser acompañado indispensablemente por la actividad física ya que modifica de forma directa las curvas de progreso y evita complicaciones en la masa muscular durante el descenso de peso.

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La tirzepatida requiere receta médica y seguimiento profesional durante todo el tratamiento

Una herramienta dentro de un tratamiento, no una solución aislada

La tirzepatida se utiliza como complemento de una alimentación adecuada y de la actividad física. Su indicación depende de la historia clínica, las enfermedades asociadas, los tratamientos previos y la respuesta individual.

Por eso, la prescripción y el seguimiento médico ocupan un lugar central. La dosis no es idéntica para todas las personas y debe ajustarse progresivamente. Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran los gastrointestinales —como náuseas, vómitos, diarrea y constipación—, que aparecen principalmente durante la etapa de escalamiento de dosis y, según los datos incluidos en el material, tienden a disminuir con el tiempo.

La estrategia tampoco termina cuando se alcanza una determinada cifra de peso. El abordaje sostenido incluye alimentación, actividad física, descanso, hidratación y controles profesionales. En palabras de Quevedo: “No es magia”, sino la combinación de herramientas farmacológicas con un estilo de vida saludable.

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La especialista también explicó que la obesidad puede tener un curso crónico y que, ante la interrupción del tratamiento, puede producirse una recuperación del peso. Por eso, el objetivo clínico no se limita al descenso inicial, sino que apunta a construir una estrategia capaz de sostener los resultados en el tiempo.

El desafío de tratar una epidemia que sigue creciendo

La incorporación de este nuevo fármaco amplía las posibilidades para tratar una enfermedad crónica que requiere estrategias sostenidas en el tiempo. En ese contexto, el objetivo va más allá de alcanzar un determinado peso: busca preservar la masa muscular, mejorar la composición corporal y sostener los beneficios obtenidos.

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La tirzepatida suma una alternativa basada en un mecanismo de acción dual, pero su indicación requiere diagnóstico, evaluación médica, ajuste de dosis y seguimiento profesional. El medicamento fue desarrollado por Lilly y es distribuido en América Latina por la compañía farmacéutica Adium.