Salud

Médicos británicos advierten que las pantallas en las aulas están dañando la visión infantil

Una carta abierta suscrita por 150 especialistas exige al gobierno del Reino Unido frenar la "crisis" de miopía y el retraso en el lenguaje provocado por el uso excesivo de tecnología escolar

Un niño con anteojos visto desde atrás toca la pantalla de una tableta táctil sobre un escritorio de madera en un salón de clases.
Una carta abierta dirigida a dos ministras del gobierno del Reino Unido alerta sobre el incremento de recetas de anteojos y retrasos en el lenguaje vinculados al uso generalizado de tabletas y laptops (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La miopía infantil es un problema de alcance global: un análisis de 276 estudios con 5,4 millones de participantes estimó que la proporción de menores con esa condición pasó del 24% en 1990 al 36% en 2023, y podría afectar al 40% de los niños y adolescentes del planeta para 2050. En ese contexto, más de 150 médicos, pediatras y especialistas del Reino Unido pidieron revisar el uso de tecnología educativa en las escuelas.

Según informó el diario británico The Mirror, los médicos firmaron una carta abierta dirigida a la ministra de Educación británica, Lucy Powell, y a la ministra de Salud, Yvette Cooper. El escrito sostiene que el uso generalizado de tabletas, laptops y pizarrones interactivos en las aulas daña la vista y el desarrollo del lenguaje de los niños. Los firmantes describen una “crisis” que observan a diario en sus consultorios, donde las recetas de anteojos, audífonos y terapias del habla son cada vez más frecuentes.

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El uso de dispositivos en las aulas creció durante la pandemia y nunca se revirtió

Ilustración de un niño frente a una tableta en un escritorio, junto a seis bloques de texto con íconos explicativos y el logotipo de Infobae.
Especialistas del Reino Unido señalan las consecuencias del uso de tecnología educativa en la salud visual y en el desarrollo del lenguaje infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carta señala que la incorporación de herramientas digitales en las escuelas se “disparó” durante el período de educación a distancia y nunca se redujo. Actualmente, cerca de un millón de alumnos usan tabletas o laptops en casi todas las clases, mientras que otros 2,6 millones las incorporan a diario como parte del currículo oficial. Muchos de esos niños pasan más tiempo frente a una pantalla del recomendado para un día entero.

Un estudio coreano con 335.524 participantes encontró que cuatro horas diarias de exposición digital casi duplican el riesgo de miopía. Investigaciones previas ya determinaron que cada hora adicional de uso eleva en un 21% la probabilidad de desarrollar el trastorno. La condición es irreversible y se asocia a un mayor riesgo de enfermedades oculares en la adultez.

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La pérdida de luz natural y de interacción cara a cara agrava el cuadro

Unos anteojos de marco rojo sobre la pantalla iluminada de una tableta apoyada en una superficie oscura.
La investigación, realizada con más de 335.000 participantes, encontró que ese nivel de exposición digital casi duplica la probabilidad de desarrollar la afección ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mecanismos señalados por los especialistas es indirecto: el tiempo frente a las pantallas reemplaza las horas al aire libre, donde la luz natural cumple un papel protector en el desarrollo ocular. Sin esa exposición, la miopía avanza con mayor rapidez, advierte el escrito.

Más allá de la vista, los médicos alertan sobre el impacto en el lenguaje. Según la carta, “un niño de tres años que pasa tres horas diarias ante una pantalla pierde un estimado de 194 intercambios conversacionales y 1.139 palabras de adulto por día”. La adquisición del habla depende de la interacción humana, algo que ningún equipo tecnológico puede replicar. Más de dos millones de niños en el Reino Unido ya presentan dificultades lingüísticas, y alrededor de un tercio de los menores llega a la escuela sin estar listo para aprender.

Los clínicos también advirtieron que los niños con necesidades educativas especiales son derivados a herramientas digitales con mayor frecuencia, como respuesta a la falta de recursos en los colegios, lo que los expone a un riesgo aún mayor.

El gobierno prepara nuevas normas, pero los expertos exigen acción inmediata

Silueta de una persona con capucha frente a una ventana sosteniendo una tableta sobre un escritorio de madera en un aula con vista al patio.
La revisión, que incluyó 5,4 millones de participantes, estimó que la proporción de menores con esta afección ocular pasó del 24% en 1990 al 36% en 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la presión del sector médico, el Departamento de Educación informó que trabaja en nuevas directrices sobre tiempo de exposición a pantallas para niños de entre 5 y 18 años. Sin embargo, los especialistas consideran la respuesta insuficiente y tardía.

La doctora Becky Foljambe, médica del Sistema Nacional de Salud (NHS) y fundadora de Health Professionals for Safer Screens, señaló en una entrevista con la BBC que los padres no tuvieron la posibilidad de “optar por no participar” en el uso “excesivo” de tecnología en las aulas. “Los niños también necesitan dormir, conservar la vista, descansar y desarrollar la capacidad de pensar críticamente”, sostuvo.

La carta concluye con un llamado directo: “Como país, necesitamos despertar ahora y comenzar a reducir el uso de pantallas en las escuelas antes de que el daño se agrave aún más”. La iniciativa llega meses después de que el Reino Unido prohibiera los teléfonos inteligentes en las escuelas de Inglaterra, medida que entró en vigor en junio y responsabiliza legalmente a los centros educativos por mantener los establecimientos libres de celulares durante toda la jornada.

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