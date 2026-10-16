Días nublados y vitamina D: cómo afecta la falta de sol a la salud y quiénes deben prestar atención

El médico Ramiro Heredia desaconsejó el uso de suplementos de vitamina D en adultos sanos sin indicación profesional

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La sucesión de días nublados y lluviosos asociada al fenómeno de El Niño reabrió una pregunta sobre sus posibles efectos en la salud: ¿puede la falta de sol provocar un déficit de vitamina D? Aunque esta sustancia es fundamental para el organismo, varios días con cielo cubierto no alcanzan, por sí solos, para generar una deficiencia.

En diálogo con Infobae a la Tarde, Ramiro Heredia, médico especialista en medicina interna de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó cómo influye la exposición solar, qué consecuencias puede tener la falta de vitamina D y en qué casos corresponde evaluar una suplementación.

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Vitamina D: cómo influye la falta de sol

La vitamina D se produce principalmente en la piel a partir de la exposición a la radiación ultravioleta B (UVB). También puede incorporarse mediante determinados alimentos, aunque la síntesis cutánea constituye su principal fuente para muchas personas.

Heredia explicó que las nubes reducen la radiación solar que llega a la superficie, pero no la bloquean por completo. Por eso, una seguidilla de jornadas lluviosas no implica necesariamente una caída significativa de los niveles de esta vitamina.

Las nubes reducen la radiación solar sin bloquearla por completo, por lo que varios días lluviosos no provocan un déficit de vitamina D (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el organismo cuenta con reservas que permiten amortiguar las variaciones temporales en la exposición solar. La posibilidad de desarrollar una deficiencia depende de distintos factores, entre ellos los niveles previos, los antecedentes médicos y las condiciones de salud de cada persona.

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Quiénes deben controlar sus niveles y cuándo tomar suplementos

No todas las personas necesitan realizarse análisis para medir la vitamina D ni consumir suplementos de manera preventiva. Los controles adquieren mayor relevancia en quienes presentan factores de riesgo o determinadas condiciones clínicas.

Entre los grupos que requieren especial atención se encuentran los adultos mayores, las personas con obesidad, los pacientes con enfermedad celíaca y quienes atravesaron cirugías bariátricas, internaciones o cuadros críticos.

También es importante evaluar los niveles ante problemas de salud ósea, como la osteoporosis o los antecedentes de fracturas. En estos casos, la decisión de solicitar estudios y establecer un tratamiento depende de la evaluación médica.

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Heredia desaconsejó que los adultos sanos comiencen a tomar vitamina D sin una indicación profesional. Según explicó, no existe una recomendación general de suplementación para quienes no tienen una deficiencia documentada.

El consumo excesivo de suplementos vitamínicos puede provocar toxicidad, elevar el calcio en sangre y dañar la función renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia también apunta a evitar los excesos. Aunque la vitamina D es necesaria para el organismo, su consumo en cantidades elevadas puede provocar toxicidad, aumentar los niveles de calcio en la sangre y ocasionar complicaciones renales. La dosis y la duración del tratamiento deben definirse de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Para qué sirve la vitamina D y qué consecuencias tiene su déficit

La vitamina D cumple un papel central en la absorción del calcio y el fósforo, dos minerales esenciales para la formación y el mantenimiento de los huesos. Cuando sus niveles son insuficientes, pueden aparecer alteraciones en la mineralización ósea.

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En los adultos, la deficiencia puede provocar osteomalacia y contribuir a la fragilidad ósea y al riesgo de fracturas. En los niños, una carencia importante puede causar raquitismo, una enfermedad que afecta el desarrollo de los huesos.

Además de su función en la salud ósea, la vitamina D participa en otros procesos fisiológicos, como el funcionamiento muscular y la regulación del sistema inmunitario.

La alimentación también puede contribuir a cubrir los requerimientos. Entre las fuentes de vitamina D se encuentran los huevos, los pescados grasos —como el salmón y la caballa— y los yogures fortificados.

El impacto de la falta de luz natural sobre el estado de ánimo responde a alteraciones en los ritmos biológicos observadas en países nórdicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, cuando existe una deficiencia, la alimentación por sí sola puede no ser suficiente para corregirla. En esos casos, la necesidad de suplementar debe establecerse a partir de la evaluación médica y, cuando corresponda, de los análisis de laboratorio.

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¿La falta de sol afecta el estado de ánimo?

La menor exposición a la luz natural también genera interrogantes sobre sus posibles efectos en el humor. Durante la entrevista, Heredia señaló que este vínculo fue estudiado especialmente en poblaciones de países nórdicos, donde la reducción estacional de la luz natural puede prolongarse durante meses.

En esos contextos, la falta de luz se relaciona con alteraciones de los ritmos biológicos y, en algunas personas, con el trastorno afectivo estacional. Sin embargo, esos escenarios no son directamente comparables con una seguidilla de jornadas lluviosas en Buenos Aires.

Por eso, no corresponde atribuir automáticamente los cambios de ánimo durante los días nublados a una deficiencia de vitamina D. Se trata de fenómenos diferentes, que requieren considerar sus propias causas y características.

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En definitiva, varios días sin sol no justifican por sí solos comenzar a tomar suplementos. La necesidad de realizar controles o iniciar un tratamiento depende de los antecedentes, los factores de riesgo y la evaluación de cada persona.

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