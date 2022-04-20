«Мы уже достигли своей цели, даже несмотря на отказ от конституционной реформы»: AMLO о реформе электроэнергетики

Signage outside the Comision Federal de Electricidad (CFE) Thermoelectric Power Plant in Villa de Reyes, San Luis Potosi state, Mexico, on Tuesday, Jan. 19, 2021. Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador has sought to clamp down on private competition to state-owned companies, saying in October he intends to protect the interests of state oil producer Petroleos Mexicanos and electricity firm Comision Federal de Electricidad. At the time, he accused foreign companies of ransacking the country.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заверил, что декларация о конституционности Закона об электроэнергии, опубликованная Верховным судом страны (SCJN), укрепила Федеральную комиссию по электроэнергии (CFE).

В то же время он заявил, что с этим Федеральная комиссия по электроэнергии (ФЭС) может начать производство всех своих заводов. «Раньше я не мог этого сделать, а теперь он может отправлять энергию, доходить до 55%», - сказал президент. «Это то, что было достигнуто на ранней юридической стадии», - добавил он.

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