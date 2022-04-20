«Мы уже достигли своей цели, даже несмотря на отказ от конституционной реформы»: AMLO о реформе электроэнергетики

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заверил, что декларация о конституционности Закона об электроэнергии, опубликованная Верховным судом страны (SCJN), укрепила Федеральную комиссию по электроэнергии (CFE).
В то же время он заявил, что с этим Федеральная комиссия по электроэнергии (ФЭС) может начать производство всех своих заводов. «Раньше я не мог этого сделать, а теперь он может отправлять энергию, доходить до 55%», - сказал президент. «Это то, что было достигнуто на ранней юридической стадии», - добавил он.
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