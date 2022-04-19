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вторник 19 апрель 2022
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Россия

Азбука «Filbo Ciudad»: что это такое, почему это так важно и какие новинки представлены на книжной ярмарке

Такие места, как культурный центр Габриэля Гарсии Маркеса, библиотека Вирджилио Барко и Гимнасио Модерно, становятся объятиями книжной ярмарки, эпицентром которой является Корфериас.

Newsroom Infobae

19 апрель 2022
"La Filbo es un nuevo rostro en este árbol de relaciones entre los dos países", manifestó la embajadora en la presentación de la Feria del Libro, que se celebrará del 6 al 22 de agosto y que será digital debido a las restricciones a las que obliga la pandemia de covid-19. EFE/Alejandro Bolívar
"La Filbo es un nuevo rostro en este árbol de relaciones entre los dos países", manifestó la embajadora en la presentación de la Feria del Libro, que se celebrará del 6 al 22 de agosto y que será digital debido a las restricciones a las que obliga la pandemia de covid-19. EFE/Alejandro Bolívar

Прежде чем войти во внутреннюю вселенную, которую представляет город FilBo, необходимо понять, что означает эта концепция, что является одной из великих новинок этого издания Международной книжной ярмарки в Боготе.

Начнем с того, что крупнейший литературный фестиваль в Латинской Америке возвращается лицом к лицу после двух последовательных выпусков, отмеченных виртуальностью; отсюда и его девиз: «Вернись, чтобы вернуться». Но посетители не только отправятся в Корфериас, чтобы насладиться ими, от павильона почетного гостя (Республика Корея) до литературных презентаций; ярмарка также проводится по всей Боготе, и именно в этом и заключается суть этой инициативы.

Студенты, преподаватели, начинающие авторы и авторы из «мозолей на пальцах» получат возможность насладиться FilBo в разных местах города, таких как публичные библиотеки, университеты и книжные магазины, распространив мероприятие на новую аудиторию, чтобы пробудить интерес к чтению и письму.

Кроме того, в этой полосе будут видны не только колумбийские письма, но и место, посвященное почетному гостю страны: серии фильмов и литературные новинки этой страны будут доступны тысячам зрителей в таких местах, как Культурный центр Габриэля Гарсии Маркеса, Caro y Институт Куэрво и Художественный музей Мигеля Urrutia -MAMU-, среди других сценариев.

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Рекомендации Infobae Colombia в отношении Филбо Сьюдад

Хотя программа обширна, есть несколько предложений, чтобы не пропустить культурную сцену Южной Кореи, не говоря уже о колумбийской, которая охраняется окружным секретариатом культуры, одним из учреждений, продвигающих эту инициативу, которая включает музыкальные встречи, истории конфликтов, правда и память, а также лучшее из седьмого искусства из обеих стран.

В нем также подчеркивается согласование этой повестки дня с окружной сетью публичных библиотек Боготы (BibLored) для разработки различных встреч, презентаций текстов и презентаций в таких точках, как библиотека Вирджилио Барко, Эль-Тинталь и Ла-Маричуэла, расположенные на западе и юге страны капитал.

Вот некоторые из основных моментов FilBo Ciudad:

- Презентация книг Почему мы зависим от биоразнообразия? Возможность, которую нельзя упустить, и Восприятие: путешествие через чувства. Хуан Армандо Санчес и Фелипе Рейносо-Карвальо.

Дата: среда, 20 апреля. Время: 18:00 — 19:00

Место: Культурный центр Габриэля Гарсии Маркеса (Calle 11 # 5-60)

- 10 лет с момента публикации «Птицы не имеют границ: легенды и мифы Латинской Америки»

Автор: Эдна Итурральде

Дата и время: четверг, 21 апреля 16:30 — 17:30

Место: Ла Либрерия де Ана (Calle 134 # 55-30, торговый центр Пасео Сан-Рафаэль)

- FilBo Cine: корейский киносериал

Короткометражный фильм: Большой брат

Дата и время: пятница, 22 апреля, 15:00

Место: аудитория Порфирио Барба Якоба, культурный центр им. Габриэля Гарсии Маркеса (11-я улица № 5-60).

- Подписание книги с автором J. J. Benitez и Антонио Эразо

Дата и время: пятница, 22 апреля, 16:00 — 17:00

Место: Национальная библиотека Unicentro (гонка 15 # 124-30 Местный 1-146)

- Беседы, которые изменят вашу жизнь: чтение как акт любви

Меган Кокс Гурдон и Иоланда Рейес. Модера: Лилиана Морено

Дата и время: пятница, 22 апреля, 18:00 — 19:00

Место: Современный тренажерный зал (гонка 9 #74 -99)

- Голоса за наследие Комиссии по установлению истины: новые перспективы конфликта в литературе

Лора Ортис, Леонардо Хил и Лора Асеро. Модераторы: Лина Кастаньо

Дата: суббота, 23 апреля 10:00 — 10:45

Место: Площадь Художественного музея Мигеля Уррутия (МАМУ, улица 11 # 4-21)

В сотрудничестве с Районным институтом искусств (IDARTES) и Комиссией по выяснению истины, сосуществованию и неповторению.

- Гендерное разнообразие и диссидентская идентичность: Брижит Батист и Камила Соса Вильяда

Модератор: Саймон Урибе

Дата: суббота, 23 апреля 16:00 — 17:00

Место: Публичная библиотека Вирджилио Барко (авеню Каррера 60 #57 -60)

В партнерстве с посольством Аргентины.

- Беседы, которые изменят вашу жизнь: Дж.Дж. Бенитес: встреча со своими читателями

Поговорите с Антонио Эразо

Дата: понедельник, 25 апреля 17:30 — 19:00

Место: Книжный магазин Лернер, Калле 93 (гонка 11 # 93 A-43)

- Колумбийская серия фильмов FilBo Cine — документальный фильм «Кондоры не хоронят каждый день», 50 лет

Дата: среда, 27 апреля 18:30 — 20:00

Место: Аудитория Порфирио Барба Якоба, культурный центр им. Габриэля Гарсии Маркеса (11-я улица № 5-60)

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