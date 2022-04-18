Бывший Фил Коллинз женился на эскорте, пригрозил отрезать ему гениталии и попросил развода после года брака

MIAMI, FL - MAY 10: Phil Collins and Orianne Collins attend Orianne Collins Jewellery Grand Opening on May 10, 2018 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images)

Бывшая жена Фила Коллинза, Орианна Сиви, выбрала своего мужа на сайте мужского эскорта, где молодой человек рекламировал себя как «сексуальный интеллектуал» со степенью в области философии и политологии. После нескольких свиданий Севи начал встречаться с Томасом Бейтсом и убедил его переехать в свой особняк в Майами стоимостью 40 миллионов долларов после того, как они тайно поженились в Лас-Вегасе, раскрыть взрывные бумаги о разводе, полученные Daily Mail.

Но в начале отношений 48-летняя Орианна начала вести себя оскорбительно по отношению к своему мужу, младшему на 16 лет. Он физически нападал на него «несколько раз», а однажды пригрозил отрезать его «интимные части», утверждается в документах.

Прежде чем дела стали уродливыми между ними, документы указывают на то, что Орианна обещала 32-летней Бейтсу половину 50%, которые она ожидала от продажи эффектного дома на берегу океана, когда-то принадлежавшего Дженнифер Лопес.

И он дал своему партнеру одежду на сумму более 75 тысяч долларов, плюс 340 тысяч долларов Aston Martin

Обвинения содержатся в ходатайстве Севи о разводе против Бейтса, поданном всего через 15 месяцев после их тайной свадьбы в часовне в Лас-Вегасе в августе 2020 года.

Упомянутая торговая точка подтвердила, что Бейтс находился на эскорт-сайте (Cowboys 4 Angels) под именем Райан, когда жил в Лос-Анджелесе, чтобы попытаться добиться успеха в музыкальном бизнесе. Он вернулся во Флориду, когда дела пошли не так, как планировалось.

Судя по всему, пара впервые встретилась в эксклюзивном отеле в Майами-Бич.

На сайте Cowboys 4 Angels Daily Mail отмечается, что «Райан в Лос-Анджелесе» рекламируется как «классический и харизматичный джентльмен из Лос-Анджелеса, который непременно превзойдет ваши ожидания и подарит вам незабываемые впечатления».

«Родом с Восточного побережья этот сексуальный интеллектуал хорошо образован, получив университетские степени в области философии и политологии, что еще больше усиливает его способность процветать в социальных и формальных ситуациях, требующих стимулирующего, впечатляющего и заставляющего задуматься разговора», - отмечается в записке продолжается. реклама. «В настоящее время Райан работает личным тренером и музыкантом. Некоторые из основных интересов включают искусство, моду, путешествия и живую музыку».

Орианна, девичья фамилия Севи, жила с 71-летним Коллинзом в Майами, когда выбрала Бейтса. Юридические документы говорят о том, что он все еще работал компаньоном.

Orianne se había reconciliado con el mítico cantante británico en 2015 luego de su divorcio de 2008, en el que obtuvo un acuerdo récord USD 46 millones. La ex pareja tiene dos hijos, Nicholas, de 20 años, y Matthew, de 17 (Johnny Louis/WireImage,) Johnny Louis

Севи и Бейтс тайно сказали «да» в Лас-Вегасе в августе 2020 года и поселились в роскошном особняке лидера Genesis в Майами-Бич, что побудило легендарного художника подать в суд на свою бывшую жену, когда она отказалась выходить из дома.

В жалобе Коллинз утверждал, что пара «силой» взяла дом под контроль вооруженной охраны, а также изменила все ключи от безопасности жилья. Переводчик находился в отпуске в Европе, когда узнал, что его бывший женился повторно и установил Бейтса в свой дом, пока он был за пределами страны.

После нескольких месяцев судебных разбирательств Коллинз — сыгравший свой последний живой концерт с Genesis в прошлом месяце в Лондоне — сумел добиться выселения своего бывшего из собственности. Она попросила половину своей рыночной стоимости, около 40 миллионов долларов, чтобы уйти.

Дизайнер украшений все еще борется за половину имущества супругов.

Orianne, de 48 años, invitó a Thomas Bates a la mansión de Miami Beach que compartió con la leyenda de la música mientras Collins estaba de gira por Europa (Johnny Louis/WireImage) Johnny Louis | WireImage

Орианна, которая познакомилась с Коллинзом, когда ей было 22 года, когда она работала его переводчиком, изменила коды на электронных замках и наняла бывших военных охранников, вооруженных оружием, превратив дом в крепость для молодоженов.

Затем молодожены переехали в потрясающую недвижимость стоимостью 6 миллионов долларов на берегу океана с шестью спальнями и бассейном в Форт-Лодердейле. И вот с чего начались проблемы, указывают судебные документы.

Юридическая команда Бейтса подробно рассказала, как Орианна надругалась над своим мужем, и подтвердила, что выбрала его из эскорт-службы.

«Во время встречи сторон Бейтс работал в эскорт-службе», — пишут они. «Она выбрала его через службу сопровождения и настояла на том, чтобы пойти с ним на свидание. Отношения сторон быстро переросли в значимые романтические отношения. Затем она убедила мужа уйти из эскорт-службы, чтобы жениться на ней», — рассказывают они.

Бейтс утверждает, что получил предполагаемую угрозу того, что его гениталии собираются отрезать после возвращения в дом Форт-Лодердейла после того, как провел День благодарения в прошлом году с родителями в их доме в окрестностях Лайтхаус-Пойнт.

Он прибыл, чтобы обнаружить, что Орианна «тайно сняла» его одежду и другие вещи и попросила вернуть их.

«У него яростный нрав, ему угрожали телесными повреждениями, когда он просил его одежду и личное имущество», - говорится в его презентации.

«Севи, которая получила черный пояс и тренируется в боксе, ранее несколько раз подвергала своего мужа физическому насилию перед расставанием. Однажды ему пришлось кричать на домработницу, чтобы она помогла ему выбраться из дома, чтобы избежать нападения жены. Муж добровольно покинул место жительства супругов в целях его безопасности».

Документы также показывают, как сильно Орианна расточила Бейтса, который внезапно погрузился в мир богатства, которым пара регулярно хвасталась в социальных сетях. И, якобы, чтобы его новая жена не отставала.

«Во время брака стороны путешествовали по всему миру и по стране. Муж обладал минимальным имуществом, и жена знала об этом. Она была и богата», - пишут адвокаты.

Бывшая пара сейчас борется за деньги на кону.

Адвокат Бейтса указал, что его клиент не хочет возвращать бывшему три часы, которые он ему подарил.

Орианна хочет помешать Бейтсу захватить часть дома в Форт-Лодердейле, который был согласован на продажу. В ее петиции о разводе говорилось, что она была «осушена подавляющим большинством» своего состояния с тех пор, как вышла замуж за Бейтса. Она попросила суд занять дом исключительно, и Бейтс теперь живет с родителями, говорится в последних документах.

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