Ушел из жизни Майид Ариас, первый исторический бомбардир турнира по продвижению футбола в Колумбии

Он умер в прошлую субботу, Майид Ариас (1964-2022) исторический бомбардир так называемой Copa Concasa, или кубка второго дивизиона колумбийского профессионального футбола, который начался 20 апреля 1991 года, тридцать лет назад.

«El Turco», как он был известен в сферическом mentideros, имел интересное развитие в любительском футболе, хотя его начало было во втором дивизионе Мильонариоса. Позже он прибыл в клуб Monserrate Apuestas, где доминировал на турнирах Hexagonal в районе Олая в восьмидесятых годах.

Он присоединился к Alianza Llanos, чтобы сыграть первый выпуск турнира так называемой «Б» колумбийского профессионального футбола в 1991 году. Кубок Конкаса завершился чемпионом Envigado FC, а его команда, Alianza, заняла второе место, но «Эль Турко» стал лучшим бомбардиром, добавив 8 голов.

Он оставался в «Альянце» еще три сезона, так и команда не была повышена до первого. После этого визита в Вильявисенсио он был одним из игроков в первой команде команды Equidad Seguros, которая достигла этой категории в 2006 году.

Следует отметить, что, несмотря на то, что Альянса Льянос является пионером, в настоящее время занимает третий дивизион колумбийского футбола и является одной из так называемых «семенных команд», предлагающих таланты для команд из разных категорий колумбийских лиг.

Несмотря на то, что «Эль Турко» не занял первое место, он был активным участником турнира «Амистад дель Сур», в котором он завоевал награды в качестве бомбардира в 1998-1999 годах вместе с клубом Олая Эррера этого города на юге Боготы.

По профессии агроном он прожил следующие двадцать лет в муниципалитете Фунза (Кундинамарка), где он поддерживал предприятия, связанные с его профессией.

Его похороны состоятся в этот понедельник на севере столицы Республики.

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