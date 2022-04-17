По какой причине собаки и другие животные зализывают раны

A dog wearing a cone waits for his owner at a dog parking outside a supermarket in Gdynia, Poland January 22, 2020. REUTERS/Radu Sigheti

Поговорка «лизать раны» - это метафора, которая является синонимом удаления раны и восстановления после нее , а поведение наблюдается у некоторых домашних животных и других животных. Собаки делают это; Мыши делают это, даже муравьи. Все виды жуков наносят слюну на царапины и царапины. Но почему эти животные зализывают раны?

Ответ во многом заключается в самоуспокаивающем действии облизывания и целебных свойствах слюны. По словам доктора Бенджамина Харта, ветеринара на пенсии и почетного профессора Калифорнийского университета в Дэвисе, лизание ран является инстинктивной реакцией, усовершенствованной естественным отбором, которая может облегчить раздражение и боль и даже помочь быстрее восстановиться после травм.

Но у собак и других домашних животных инстинкт может легко привести к обратным последствиям, особенно когда доступно более качественное лечение ран.

Доктор Кристи Флинн, ветеринар и эксперт по поведению животных из Университета Миннесоты, считает доктор Кристи Флинн, ветеринар и эксперт по поведению животных из Университета Миннесоты, «лучшее, что у них есть». По словам Флинна, лизание может удалить мусор, такой как грязь или кусочки дряблой кожи, из раны , помогая облегчить боль. Это похоже на то, как человек может потереть ногу после удара пальцем ноги или схватить руку после того, как прислонился к горячей плите. «Когда животные испытывают боль, это естественная склонность пытаться успокоить область», — пояснил Флинн.

Харт согласился. «Зализывание ран - это инстинкт у собак, который восходит к предку волка», - заметил он. «У них есть рана; у них есть инстинкт лизать ее: держите ее в чистоте и смывайте грязь и грязь». И помимо непосредственной попытки успокоиться, исследования Харта и других показали, что слюна некоторых животных ( включая людей) обладает антибактериальными и стимулирующими рост свойствами тканей и нервов, которые ускоряют заживление.

“Lamer las heridas es un instinto en los perros que se remonta al ancestro del lobo” (foto: Stringer) Stringer

Например, слюна собаки эффективна для уничтожения Streptococcus canis, формы стрептококка, которая в основном поражает животных, и бактерий кишечной палочки, согласно исследованию 1990 года, совместно написанному Хартом и опубликованному в журнале Физиология и поведение . В другом исследовании 2018 года, сравнивающем слюну собак и человека из журнала PLOS One, было обнаружено множество иммунных белков и белков роста клеток, специфичных для слюны собак.

Между тем, согласно исследованию 1979 года в журнале, слюна грызунов содержит соединения, способствующие росту кожи и закрытию ран. Природа и исследование 1991 года в журнале Экспериментальная геронтология. Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в Архивах Биология полости рта .

Однако в эпоху современной медицины как для домашних животных, так и для людей зализывание ран может принести больше вреда, чем пользы, поэтому кошки и собаки часто возвращаются домой от ветеринара с пластиковым ошейником .

Облизывание места хирургической раны может повредить или вырвать швы, и это «приводит к тому, что очень небольшая травма становится большой катастрофой», сказал Флинн. Собаки особенно склонны к чрезмерному лизанию себя, что может предотвратить заживление травм. «Они делают гору из песчинки и у них просто нет суждения, чтобы остановиться», - сказал он.

Lamer heridas es una buena solución para los animales salvajes que no tienen otras alternativas. Sin embargo, para los dueños de gatos y perros, es mejor escuchar el consejo de un veterinario (REUTERS) REUTERS

«Зализывание ран также может увеличить риск заражения за счет введения бактерий полости рта в поврежденное место», - добавил эксперт. Хотя слюна обладает некоторыми антибактериальными свойствами, она не является универсальным убийцей микробов. Например, исследование Харта 1990 года показало, что собачья слюна не убивает Staphylococcus, род бактерий, вызывающих стафилококковые инфекции и обычно обнаруживаемых в ранах.

Итак, если зализывание ран не приносит особой пользы, почему оно развивалось и сохранялось на протяжении многих поколений? «Все, что развивается, не на 100% верно», — заметил Харт. «Они должны быть полезны 75% времени или 50% времени, и все же они будут поддерживаться естественным отбором, потому что это лучше, чем ничего».

Но современная наука и медицина развиваются быстрее, чем эволюция. Зализывание ран — хорошее решение для диких животных, которым нет альтернативы. Однако для владельцев кошек и собак лучше прислушаться к советам ветеринара.

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