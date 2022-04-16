Судно с 750 тоннами дизельного топлива затонуло у берегов Туниса

Нефтяной танкер, перевозивший 750 тонн дизельного топлива и направлявшийся из Египта на Мальту, потерпел кораблекрушение в субботу в заливе Габес на юго-восточном побережье Туниса, спровоцировав крупную мобилизацию, чтобы избежать нефтяного пятна. «Судно затонуло сегодня утром в территориальных водах Туниса. На данный момент никуда не деться», — заявил AFP представитель суда Габеса.

По словам представителя Мохамеда Каррея, «комиссия по уменьшению опасности стихийных бедствий соберется в ближайшие несколько часов, чтобы решить, какие действия предпринять».

Министр окружающей среды Лейла Шикауи отправилась в Габес «для оценки ситуации... и принятия необходимых превентивных решений в координации с региональными властями», говорится в сообщении министерства.

Власти ввели в действие «национальный чрезвычайный план по предотвращению загрязнения морской среды с целью контроля ситуации и предотвращения распространения загрязнителей».

По данным министерства, нефтяной танкер «Xelo» (регистрация OMI 7618272) длиной 58 метров и шириной 9 метров, согласно сайту Vesseltracker, который плавает под флагом Экваториальной Гвинеи, направлялся к острову Мальта из порта Дамиета в Египте.

Чтобы защитить себя от плохих погодных условий, в пятницу вечером судно подало заявку на вход в территориальные воды Туниса.

Когда он находился примерно в 7 км от побережья залива Габес, танкер начал тонуть, по данным министерства. Вода просочилась в машинное отделение, поднявшись почти на два метра в высоту.

Затем власти Туниса эвакуировали экипаж из семи человек, который находился на борту судна в опасности, добавили в министерстве.

По словам представителя суда, члены экипажа, состоящие из одного грузинского капитана, четырех турок и двух азербайджанцев, были «на короткое время госпитализированы для медицинского обследования, а затем размещены в гостинице».

Министерства обороны, внутренних дел, транспорта и таможни работают над предотвращением «морской экологической катастрофы в регионе и ограничением ее последствий», говорится в сообщении Министерства окружающей среды.

Los miembros de la tripulación fueron “hospitalizados brevemente para un control médico y luego fueron alojados en un hotel”.

Когда судно еще не затонуло, министерство охарактеризовало ситуацию как «тревожную», но «контролируемую».

Залив Габес традиционно был рыболовным районом, но активисты говорят, что он пострадал от загрязнения предприятиями по переработке фосфатов, расположенными недалеко от города Габес.

Последняя морская авария с участием страны произошла в октябре 2018 года, когда тунисское грузовое судно Ulysse столкнулось с Вирджинией, базирующимся на Кипре, и встало на якорь примерно в 30 км от крайнего севера Корсики, в результате чего сотни тонн топлива были сброшены в Средиземное море.

Потребовалось несколько дней морских маневров, чтобы распутать корабли и перекачать около 520 кубических метров (18 365 кубических футов) вытекающего из резервуаров топлива.





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