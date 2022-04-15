Фредди Ринкон: программа прощания с Колоссом Буэнавентура в Паскуаль Герреро

Столица Вальекаукана уже готовится принять Колосса Буэнавентуры и отдать ему дань уважения на стадионе, где он подарил столько радостей болельщикам Америки де Кали и сборной Колумбии.

Через два дня после его смерти и после того, как его доставили в Буэнавентуру, тело Фредди Ринкона вернется в Кали для последнего прощания перед его погребением утром в субботу, 16 апреля.

В своем аккаунте в Twitter Себастьян Ринкон, сын бывшего футболиста, умершего в возрасте 55 лет, рассказал подробности и маршрут дани, которая будет отдана кумиру национальной команды на протяжении субботней пасхальной недели.

В полдень пятницы, 15 апреля, Себастьян, нападающий аргентинского клуба Barracas Central, распространил информацию о программе похоронного бюро Лос-Оливос в столице Вальекауканы:

Despedida de Freddy Rincón antes de su entierro en Cali el sábado 16 de abril / (Twitter: @SRincon14)

Дань начнется в 10 утра на Олимпийском стадионе Паскуаль Герреро. Паралитургия будет проходить на южной сцене спортивного объекта до 12 метров.

Как только церемония закончится, организация мероприятия позволит сопровождать публику с 12 до 16 часов, и, наконец, с 16 до 18 часов ваш гроб будет перенесен на Южное столичное кладбище для вашего последнего прощания.

В микрофонах программы Balón Dividivido Себастьян Ринкон выразил свою боль и поблагодарил соболезнования после роковой смерти в результате несчастного случая с кумиром национального спорта:

В эту среду, 13 апреля, в 23:30 клиника Имбанако в Кали подтвердила смерть Фредди Ринкона в шестом медицинском заключении о состоянии здоровья бывшего спортсмена, который был госпитализирован в отделение интенсивной терапии (ОИТ) через три дня после серьезного дорожно-транспортного происшествия в ранние часы в прошлый понедельник, 11 апреля, в столице Валье-дель-Каука.

Медицинский центр сообщил, что состояние Фредди Евсебиуса было глубоко критическим с учетом последующего наблюдения, диагностических тестов и радиологических исследований, которые не показали для него благоприятного развития. В этой связи медицинский директор клиники Лауреано Кинтеро Баррера сообщил, что пациент остается в экстремальных условиях в соответствующем отделении интенсивной терапии.

Это была подборка его профессиональной карьеры в международном спорте и подтверждение его смерти медицинским центром, который лечил его после аварии, в которой, по всей видимости, он был штурманом фургона, который врезался в автобус системы общественного транспорта Кали (MÍO) в Кали в ранним утром 11 апреля:

Мэр Кали Хорхе Иван Оспина выступил в понедельник, чтобы раскрыть новые подробности об аварии, в которой оказался Фредди. Муниципальный президент смог собрать, что столкновение с автобусом системы общественного транспорта произошло в 4:11 утра, когда грузовик Ford с номерными знаками UGR 410 врезался в автобус в районе парка Эль-Перро.

Следует отметить, что на улице, где произошла авария, сторонники Ринкона отправились почтить его память утром в четверг, 14 апреля:

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