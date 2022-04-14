На вкус, цвет; говорят вокруг. А в вопросах макияжа или эстетических процедур все носят или не используют их в зависимости от того, как они считают нужным. Если говорить о лице, то есть те, кто считает брови рамкой лица, как одну из самых важных областей, которой нужно уделять наибольшее внимание. Среди фигур национального шоу можно сказать, что у Лоры Баржум красивые брови, и это то, что ей очень льстит бабушка, настолько, что она даже хотела иметь такие же, как у ее внучки.

Таким образом, очевидно, после долгих настойчивых усилий бывшая королева красоты решила послушать свою бабушку и воплотить свою иллюзию того, что брови будут такими, какими она их хотела, поэтому она отвела ее на сайт, специализирующийся на микропигментации, технике, в которой бровь нарисована волосами за волосами и имеет определенную продолжительность.

Вот как из своих историй в Instagram ведущая также изображала себя со своей бабушкой, подчеркивая, как она счастлива от процедуры, которая будет выполнена. «Брови будут делать там же, где я их делаю. Я занимаюсь микропигментацией... и она, скорее, что она ни для кого не меняет себя, потому что ходит туда сколько раз вы спрашивали меня, что я хочу те же брови, что и моя бабушка? ».

Столкнувшись с вопросом, заданным внучкой, женщина прокомментировала: «Иметь брови очень сложно, но, по крайней мере, они справляются с ними довольно много». Позже Лаура Барджум также собрала в своих InstaStories некоторые моменты своей бабушки, выполняющей вышеупомянутую процедуру, которые она поняла, насколько удовлетворена, когда выпустила следующую фразу: «Они были божественны для меня».

Со своей стороны, актриса не упустила возможности упомянуть, что бабушка месяцами настаивала на том, чтобы она могла сделать брови. «У меня был преследователь... у нее были месяцы, чтобы привести ее ко мне, чтобы сделать брови.»

«У меня был преследователь», Лаура Барджум наконец-то исполняет косметическую мечту для своей бабушки

Лаура Гонсалес, которую переименовали в Лауру Барджу, стала Мисс Колумбия 2017. Во время конкурса он представлял Картахену. Позже в том же году она стала всеобщим вице-королем.

В течение этих пяти лет, когда страна знала ее как общественного деятеля, модель осознала свой интерес к различным художественным областям, таким как музыка и актерское мастерство, например. Однако, если говорить о ее текущих работах на телевидении, то на этот раз колумбийская аудитория видит, как она выступает в качестве ведущей в фильме «Фактор X» (2022).

Это музыкальное реалити-шоу разворачивается на экране по выходным от имени Canal RCN.

Стоит помнить, что в партии реалити-шоу в 2020-2021 годах Лаура Баржум также была ведущей, но ее работа велась только из раздевалок в прямом диалоге с участниками, но в этом текущем сезоне она является главной ведущей.

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