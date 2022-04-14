Гвадалахара: с 14 по 19 апреля в столичном районе будет перекрыта вода

В районе Большой Гвадалахары (AMG) с четверга, 14 апреля, и до следующего вторника, 19 апреля, будет прекращено снабжение питьевой водой в рамках «Операции Страстной недели 2022 года».

Об этом сообщила муниципальная система питьевой воды и канализации (Siapa), в котором в своем заявлении она объявила, что техническое обслуживание будет предоставлено системе снабжения Чапала-Гвадалахара и большинству гидравлических установок в рамках AMG.

Хотя полного сокращения не будет, услуги питьевой воды будут предоставляться с перерывами в течение пяти дней работы. Затронуты муниципалитеты Гвадалахара, Сапопан, Сан-Педро-Тлакепак, Тонала, Эль-Сальто и Хуанакатлан. Однако колонии, которые будут сокращены в снабжении, не были указаны.

В то время как ремонтные работы будут проведены 14 и 15 апреля, остальные дни будут использованы для постепенного восстановления уровня резервуаров и линий снабжения. Они также предупредили, что в случае нехватки воды в последующие дни «это могут быть очень специфические случаи из-за душных домашних заборов», заявили они.

La inversión para estos trabajos de mantenimiento es de 8.7 millones de pesos (Foto: Twitter@siapagdl)

Между тем, генеральный директор Карлос Энрике Торрес Луго отметил, что с 00:01 часов в этот четверг начнутся эти задачи, которые планируется выполнить в 34 стратегических точках AMG, с целью замены поврежденного или устаревшего оборудования.

Точно так же было указано, что среди наиболее важных пунктов, где будут проводиться работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, являются завод в Чапале; водоочистные сооружения Миравалле и Лас-Уэртас; перекачка 1 и 2 старой системы и промежуточная обратная перекачка Восток.

Siapa сообщила, что в ней будет работать более 560 рабочих, которые будут размещены в 135 операционных единицах для координации очистки и промывки резервуаров для хранения, замены и ремонта в распределительных сетях, а также реализации стратегических узлов и клапанов.

Инвестиции в эти работы составляют 8,7 миллиона песо, и во время работы Сиапа будет предлагать бесплатные трубопроводы для колоний, которых не хватает, уделяя приоритетное внимание больницам, убежищам и медицинским учреждениям.

El Siapa ofrecerá servicio gratuito de pipas de agua potable para las colonias que resulten afectadas (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Поэтому власти штата Халиско предложили населению хранить, насколько это возможно, воду и повторно использовать ее для других целей, а также проверять помещения для предотвращения протечек, принимать кратковременный душ и не мыть машину шлангом. Если требуется труба, следующий номер SIAPatel был снабжен 20 открытыми линиями: 33-3668-2482.

Стоит отметить, что в конце марта губернатор Гвадалахары Энрике Альфаро провел встречу с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, чтобы обсудить вопросы мобильности и водоснабжения в этом образовании, благодаря чему было достигнуто соглашение на 10 миллиардов песо.

«У нас все прошло очень хорошо. К счастью, самые срочные проекты по решению вопроса водоснабжения Гвадалахары и проект линии 4 уже согласованы», - кратко прокомментировал губернатор после выхода из Национального дворца.

В рамках водных проектов Альфаро отметил, что начнутся торги на первый участок акведука Эль-Сальто-Кальдерон с инвестициями в 6 миллиардов песо, которые помогут поставить еще один кубический метр в секунду в город Гвадалахара.

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