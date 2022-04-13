Мартин Элиас-младший отдает дань уважения своему отцу неопубликованной фотографией, на которой также появляется Диомед Диас

14 апреля последователи и родственники Мартина Элиаса почтят память артиста, которому исполнилось пять лет с момента его смерти после трагического дорожно-транспортного происшествия на дорогах Кордовы после концерта в Ковеньясе. Это будет Великий четверг, поэтому, по той причине, что дань уважения художнику будет сосредоточена не столько на праздниках, сколько на социальных сетях.

Действительно, поклонники и родственники певца и автора песен Валленато помнят его на данный момент; даже его сын, Мартин Элиас-младший, открыл раунд воспоминаний с отцом и сделал это через социальные сети, где его последователи были поражены невероятным сходством.

В Instagram Мартин Элиас Диас Варон поделился двумя фотографиями; на обеих из них молодой человек был просто ребенком, который едва мог сказать ни слова, но это не главная новинка: на первом изображении на плечах отца изображен маленький мальчик, который в то время выглядел совершенно не так, как его последние дни жизни.

Во втором мальчик появляется под коленями своего деда, самого Диомеда Диаса, который улыбался во время взятия открытки. Наряду с изображениями Диас Варон написал в описании, что оба являются «двумя величайшими в валленато и двумя моими величайшими ангелами».

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A dos días de cumplirse cinco años de la muerte de Martín Elías, su hijo lo recordó a él y a Diomedes Díaz FOTOS: Vía Instagram (martineliasjr)

Как и ожидалось, неопубликованные изображения стали очень популярными на этой платформе, получив сотни комментариев не только от значительной части его миллионов подписчиков, но и от других художников, таких как Рафаэль Мария Диас, который также является дядей молодого человека.

Другие заметные реакции звучали так: «Меня злит видеть эти фотографии, я хочу, чтобы они были живыми. Диомед не видел триумфа Мартина»; «Мартин Элиас навсегда»; «Уникальные и несравненные, они оставили прекрасное наследие»; «Как забыть 14 апреля, мы скучаем по тебе Мартин Элиас, да хранит тебя Бог в его святой славе» и «Это настоящая любовь Мартина Элиаса к своим детям, своей матери и братьям».

Стоит отметить, что это было не единственное воспоминание, которое запылил молодой человек из династии Диаз. 2 апреля он вспомнил более свежий снимок, на котором тогдашний мальчик появляется со своим отцом и сестрой Паулой Еленой Диас.

FOTO: Vía Instagram (martineliasjr)

С другой стороны, стоит упомянуть, что несколько дней назад Даяна Хаймес, последняя жена художника валленато, была допрошена о том, что она будет делать в четверг, 14 апреля, в дань уважения бывшему мужу. Через раунд «вопросов и ответов», который она назвала «Давайте тогда поговорим», журналистка была допрошена своими подписчиками с вопросом: «Что они сделают с Мартином 14-го?».

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Хаймес ответил, что, хотя он не согласен с определенными видами деяний, совершаемых перед могилой покойного художника, он высоко уважает убеждения своих последователей.

«Со своей стороны ничего, ничего, я никогда не соглашался с такими вещами, которые ходят на кладбище, приносят мариачи, играют на коробке, гуачараке, аккордеоне. Это очень респектабельно, но я не разделяю эти вещи», - сказала влиятельная личность своим почти двум миллионам подписчиков через свои «Истории».

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