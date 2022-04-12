Новак Джокович вновь появился на Masters 1000 в Монте-Карло и проиграл в своем дебюте впервые за четыре года

* Поражение Новака Джоковича

Несмотря на то, что математика по-прежнему улыбается ему и позволяет ему оставаться номером 1 в мире, несмотря на плохую деятельность, Новаку Джоковичу предстоит один из самых сложных стартов в своей профессиональной карьере. После скандала на Australian Open серб провел более двух месяцев без игры и вновь появился на Masters 1000 в Монте-Карло с поражением: он упал в своем первом матче турнира через четыре года.

Испанец Алехандро Давидович Фокина выиграл 6-3, 6-7 (5) и 6-1 после почти трех часов действий в этом матче, соответствующем второму раунду важного турнира по кирпичной пыли. Последний раз Ноле потерпел поражение в своем первом матче турнира в апреле 2018 года, когда он проиграл словацкому Мартину Клизану во втором этапе ATP 500 Барселоны (2-6, 6-1 и 3-6).

Несмотря на большой скандал, связанный с его появлением в Австралии, чтобы попытаться сыграть первый Большой шлем в сезоне, Джокович пропустил несколько презентаций из-за своего отказа от вакцины от коронавируса и имел только одно официальное появление в 2022 году: он вышел в четвертьфинал ATP 500 в Дубай в конце февраля и упал против Чечо Иржи Весели.

Во всяком случае, и несмотря на то, что он уступил первое место в мире в руках россиянина Даниила Медведева ради две недели Ноул приземлилась в этом Masters 1000 в качестве ракетки номер 1 в рейтинге, несмотря на то, что она не играла, поскольку цифры подкрепляли ее. Следует отметить, что с апреля 2018 года худшими результатами были три поражения во вторых матчах на Masters 1000 в Мадриде (2018), Индиан-Уэллсе (2018) и Монте-Карло (2021). Затем он всегда выходил за рамки второго матча в каждом турнире, в котором играл.

Благодаря тому, что в течение нескольких лет он находился на вершине рейтинга, Джокович часто начинает свое участие во втором раунде турниров, и в Монте-Карло не стал исключением. Испанец, 22 года и 46 лет с планеты, премьера состоялась с победы над американцем Маркосом Жироном (7-5 и 6-3).

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