Инфлюенсер Amara qua linda и Мария Камила Сотело исполнили мечту нескольких девушек из района Сантафе в Боготе

Стигматизация и дискриминация в отношении значительной части жителей района Санта-Фе в центре Боготы, сектора, в котором проживают уличные жители, перемещенные в результате насилия на территориях, работники секс-бизнеса (мужчины и женщины) и сборщики мусора, а также неформальные торговцы, являются одними из основных проблем которые были развеяны инициативой, в которой приняли участие несколько девушек в этом секторе, благодаря работе влиятельной женщины Amara qua linda и модели Марии Камилы Сотело.

Единственной целью ее визита в этот столичный сектор была встреча с группой девочек, с тем чтобы на мгновение пообщаться о проблемах, с которыми они сталкиваются ежедневно, и о возможностях, которые они имеют с точки зрения образования, культуры и работы для своих матерей.

Точно так же два влиятельных лица воплотили мечты стать моделями для малышей в реальность, поскольку оба позаботились о том, чтобы устроить подиум, чтобы сделать их королевами красоты, ведущими и певцами на день; даже, по словам обеих личностей, три девочки из этой области были отобраны для участия в детском где, кроме того, у них будет возможность представлять Колумбию за рубежом.

Эта небольшая выставка, которая была поддержана Национальной армией, компаниями частного сектора и самой общиной района Сантафе, также представляла собой «символ женского союза и расширения прав и возможностей» благодаря тому, что «их мечты сбываются, мечты о сиянии», как говорится в заявлении после мероприятие, проведенное в эти выходные.

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Точно так же руководители района сопровождали группу несовершеннолетних, участвовавших в подиуме, который также оживился несколькими танцевальными шоу.

FOTO: Cortesía

С другой стороны, стоит упомянуть, что и Амара, и ее брат Ами Родригес продолжают создавать контент для социальных сетей, несмотря на то, что влиятельный человек предупреждал о своем уходе из социальных сетей в конце 2021 года.

В то время молодой человек поделился множеством фотографий и видео в компании своего младшего брата Аладина, который страдает небольшой задержкой нейроразвития, которая не позволяет ему говорить четко. Постоянные издевательства и нападки на несовершеннолетних вызвали сильное неприятие со стороны создателя цифровых технологий, который угрожал выйти из социальных сетей.

«Я думаю, что лучшее, что сейчас, я не знаю, поспешное ли это решение или что-то еще, но это то, что я чувствую сейчас в своем маленьком сердце, потому что я чувствую себя очень раздавленным, - это снова уйти от социальных сетей и пойти на терапию или что-то еще, чтобы преодолеть это и пройти этот цикл», - сказал Родригес через свой Аккаунт в Instagram, пока его вытирали слезы.

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Тем не менее, он дал своим поклонникам некоторое спокойствие и сказал, что решение покинуть социальные сети будет временным, в то время как он лучше проясняет свои идеи, усвоит ситуацию и в компании своей семьи, частью которой является его сестра, Амара ке Линда, они находят решения для этого типа несчастий которые, по его словам, становятся все более повторяющимися.

Впоследствии Ами Родригес вновь активировала свои социальные сети, особенно Instagram, где в настоящее время у нее более четырех миллионов подписчиков. Он даже не стеснялся снова делиться видео в компании своего младшего брата, а рождественское время было последним, когда он загружал запись, демонстрирующую его изящество и белый юмор.

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