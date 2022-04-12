Пять документальных фильмов, которые будут представлять колумбийское кино на фестивале HotDocs в Канаде

Колумбийское кино снова присутствует в мире, на этот раз, с самого важного документального фестиваля в Северной Америке: HotDocs; там будут показаны четыре национальные выставки с целью распространения седьмого искусства, созданного национальными персонажами и кинематографистами, на большую часть планеты.

Канадский международный фестиваль документального кино Hot Docs является одним из самых традиционных в этой стране и, в таком порядке идей, наиболее актуальным для документального жанра в этом регионе. С 1993 года этот фестиваль стал одним из самых важных для критиков и кинорежиссеров не только из США и Канады.

Кроме того, организация этой встречи отвечает за управление различными производственными фондами и выполнение производственных программ в течение года, включая Doc Soup и Hot Docs Showcase. Теперь в этом году в рамках этого фестиваля будут показаны четыре колумбийских документальных фильма.

В этом году 29-й фестиваль пройдет с 28 апреля по 8 мая; там будут представлены аудиовизуальные форматы, основными элементами которых являются миграция, природа и окружающая среда, которые увидят фанаты, кинолюбители и критики этого киноформата.

Первым будет представлен фильм «Алис», режиссеров Николаса ван Хемелрика и Клэр Вайскопф, которые сначала попросили нескольких молодых женщин закрыть глаза, чтобы они могли представить себе историю новой одноклассницы, вымышленной и с тем же названием, что и фильм. Так начинается история, рассказывающая о мрачных улицах Боготы.

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По мере развития истории режиссеры показывают, что то, что начиналось как фантастика, заканчивается на уровне реальности, заставляя главных героев увидеть через Алис и с другой точки зрения свои собственные реалии. Это также упражнение в проецировании опыта, ориентированного на прошлое тех, кто участвует в отснятом материале.

«Алис» прибывает на канадский кинофестиваль после получения Хрустального медведя и премии Тедди за лучший фильм на 72-м Берлинском кинофестивале. Кроме того, он войдет в раздел «Сделано в Чили», поскольку совместное производство меньшинства было из этой страны.

Фильм «Два моих голоса» триумфально вошел в киноиндустрию, когда его премьера состоялась на Берлинале форуме. Теперь дело доходит до HotDocs в канадской категории Spectrum. Этот фильм канадского колумбийского режиссера Лины Родригес рассказывает историю Маринелы, женщины, которая родилась в североамериканской стране, но была возвращена в Колумбию в возрасте четырех лет. Теперь, будучи взрослой женщиной, она возвращается в место, где родилась, в разгар различных ощущений.

Вместе с ней два других латиноамериканских иммигранта делятся своим опытом того, что было диаспорой, жертвами которой они стали. Память, язык и традиции сталкиваются друг с другом в этой истории, которая скрывает их идентичность.

«Без дела» Гильермо Монкайо дебютирует в разделе «Шорты». Это, по сути, один фильм, встроенный в другой: он сочетает в себе художественную литературу, воссозданную смотрителем зоопарка, который пытается улучшить сосуществование с дочерью, а также реальную переписку режиссера с братом после оглушительного молчания и иконографию, показанную в образе аллигатора, страдающего депрессией. Кроме того, состоится мировая премьера совместного производства Колумбии и Нидерландов «When the Shot».

Это повествование от первого лица, которое ставит зрителя на место режиссера, который страдает от нападения, чувствуя беспокойство, вызванное насилием. Слияние крови с ожиданием и знакомыми пейзажами, хотя и дисфункциональным.

Наконец, Hot Docs Forum (в котором говорится о финансировании проектов) будет показан писателем Милисутхандо Бонгелой «Милисутхандо», что означало сотрудничество между Колумбией, Соединенными Штатами и Южной Африкой. Он представляет собой фигуру любви в расовом контексте.

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