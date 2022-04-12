Apple: новости, которые мы знаем о следующем обновлении для iPhone

ILUSTRACIÓN - Los fallos de seguridad en la versión 14.3 del sistema operativo iOS ya son aprovechados por los piratas informáticos. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

Новости приходят в Apple. И дело в том, что последнее обновление операционной системы iPhone под названием iOS 16 будет включать обновление уведомлений и множество новых функции в области здравоохранения.

Об этом сообщил Марк Гурман в своем информационном бюллетене Power On для Bloomberg. Специалист заверил, что компания представит предварительный просмотр модификаций iOS 16 в рамках своей Всемирной конференции разработчиков (WWDC), которая пройдет с 6 по 10 июня.

Помимо обмена новостями в iOS 16, будут выпущены и другие важные обновления программного обеспечения для основных устройств, таких как watchOS 9, macOS 13 и TVOS16.

В этом случае компьютерный гигант предоставит разработчикам новые обновления своих функций отслеживания активности и здоровья для родной операционной системы iPhone, хотя в интерфейсе нет серьезных изменений.

«Я не ожидаю полного редизайна интерфейса iOS, хотя с iOS 7 (которая была выпущена) почти десять лет назад мало что изменилось», - сказал Гурман. Что касается новостей об экосистеме операционной системы Apple, он сказал, что вскоре на iPadOS можно будет увидеть новый многозадачный интерфейс и что watchOS также сможет получать «важные обновления» в областях, идентичных областям iOS.

Tim Cook estará a cargo del acto de apertura de la keynote (REUTERS/Mike Blake) REUTERS

С другой стороны, он упомянул, что Apple может представить на мероприятии более подробную информацию о своей гарнитуре Mixed Reality (RM), одном из самых ожидаемых анонсов. Внутреннее название, используемое в компании для обозначения этого проекта, — Сидней.

Релиз средства просмотра может произойти во время цикла iOS 16, который начинается в июне и выходит на iOS 17 осенью 2023 года. Этот вывод сделан после анализа этой операционной системы и просмотра доказательств, указывающих на включение этого нового гаджета.

Также возможно, что, помимо авансового платежа, через несколько месяцев компания организует специальное мероприятие на основе дополненной и виртуальной реальности, чтобы представить такое оборудование обществу.

В то же время в рамках WWDC компания анонсирует новые Mac, которые Apple намерена выпустить в ближайшие месяцы. Производитель работает над новыми моделями MacBook Air и MacBook Pro, а также обновленным мини-Mac и 24-дюймовым iMac.

Как и каждый год, на мероприятии Apple состоится церемония открытия (основной доклад), а затем несколько специализированных конференций. В то же время в этом выпуске будет добавлено больше учебных лабораторий, цифровые комнаты для взаимодействия с участниками и больше контента будет доступно для участников.

Помимо онлайн-конференции, компьютерный гигант 6 июня проведет специальный день для разработчиков и студентов в Apple Park, чтобы вместе посмотреть доклад.

Компания также будет поддерживать студентов, которые делают первые шаги в программировании, в конкурсе Swift Student Challenge.

Это относится к Swift Playgrounds, приложению для iPad и Mac, которое помогает изучать программирование Swift простым и интерактивным способом.

В этом году студентам со всего мира предлагается создать проект приложения Swift Playgrounds на любую тему по своему выбору, и они смогут представить свои работы до 25 апреля.

Победители получат эксклюзивную одежду WWDC22, набор специальных значков и годовое членство в программе разработчиков Apple.

«WWDC22 приглашает разработчиков со всего мира собраться вместе, чтобы узнать, как воплотить свои лучшие идеи в жизнь и расширить границы возможного. Мы любим общаться с нашими разработчиками и надеемся, что все наши участники будут мотивированы своим опытом», — заявила Сьюзан Прескотт, вице-президент Apple по глобальным связям с разработчиками и маркетингу бизнеса и образования, в анонсирующем мероприятии компании.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



