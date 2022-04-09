Что известно о смерти старшего взрослого человека во время съемок в Сояльтепеке, штат Оахака

Съемки мексиканского фильма «La gran seducción» были приостановлены 7 апреля без указания причины продюсерской компании Pimienta Films. Однако местное СМИ на острове Сояльтепек в Оахаке заверило, что настоящей причиной могла стать смерть пожилого взрослого человека, который, по-видимому, снимался на съемках.

Хотя смерть 88-летней женщины 6 апреля подтверждена муниципальным правительством Сан-Мигель-Сойальтепек, нет никакой информации, подтверждающей ее участие в качестве дополнительного персонажа в актерском составе фильма.

Личный источник этого факта был проконсультирован Infobae México и заверил, что пожилой взрослый не был частью постановки и не прослушивался, чтобы быть дополнительным или вторичным персонажем; однако женщина выполнила профиль, чтобы пойти на кастинг, она жила в регионе и дата ее некролога совпадает с приостановкой съемок.

Así se llevaban a cabo las audiciones para ser personaje extra o secundario (Foto: facebook.com/GobSoyaltepec)

«Наши искренние соболезнования семье Лоренцо Вентура в связи с чувствительной кончиной г-жи Марии Кристины Вентура Лопес», было зачитано на странице муниципального правительства Сан-Мигель-Сояльтепек в Facebook.

Следует отметить, что мексиканская продюсерская компания Pimienta Films стоит за такими фильмами, как Noche de Fuego (2021); режиссером, который координирует и руководит им, является Николас Селис, продюсер в Риме (2018), режиссер Альфонсо Куарон.

7 апреля местные СМИ El Piñero сообщили, что 88-летняя женщина умерла на съемочной площадке из-за очевидного безрассудства. На этом сайте было заверено, что «из-за неосторожности и превышения скорости» автомобиль, в котором умер Родриго Санчес Васкес, участник Nahuala Casting и пожилой взрослый, погибший, был опрокинут.

El gobierno municipal emitió una esquela (Foto: facebook.com/GobSoyaltepec)

С другой стороны, местные СМИ сообщили, что участник производства получил травму головы, эта информация совпадает с заявлением человека, который консультировался с этим носителем и утверждал, что находился там во время аварии.

Согласно этому источнику, пожилой взрослый приехал бы навестить своих родственников, так как на острове Сояльтепек улицы наклонены, она бы попросила прокатиться, чтобы спуститься вниз, поэтому члены постановки пытались помочь ей, забрав ее на борт, они бы забрались на нее на квадроцикле, однако вес участников и крутой склон вызвали дестабилизацию.

Esta es la cuatrimoto en la que la adulta mayor habría sufrido el fatal accidente (Foto: Cortesía página FB Isla Soyaltepec: Oaxaca)

Ближе к концу марта компания Nahuala Casting объявила призыв к населению островов Сояльтепек, Тустепек и Халапа-де-Диас, регионов, расположенных в штате Оахака. Любой человек старше 25 лет может пройти прослушивание в качестве второстепенного или дополнительного персонажа в фильме «Соблазнение Гран» от Pimienta Films.

По данным муниципального правительства Сан-Мигель-Сояльтепек, кастинги проводились в период с 31 марта и будут продлены до 8 апреля.

«Им не нужен определенный уровень образования или возраст, пока им больше 25 лет, могут прийти даже пожилые люди, у них будет около четырех фотографий, и им просто нужно принять участие», - сказал Густаво Лопес, координатор кастинга Nahuala Casting, в видео.

Este fue el comunicado de la empresa que organizó el casting (Foto: Nahuala Casting)

Грасиела Лизбет Мигель Вильянуэва является кастинг-директором фильма La Gran Seduction by Pimienta Films, после несчастного случая со смертельным исходом, связанного с автомобилем, выступила с заявлением от имени этой компании.

«Настоящим сообщаем вам, что наша кастинг-команда в составе Густаво Лопеса, Карлоса Оропесы и Эммануэля Товара с этого момента прекратит прослушивания в этом районе (Тустепек, Саяльтепек и Халапа де Диас) из-за того, что производство, как правило, приостановило предыдущие работы по производству фильма», можно было прочитать в нем.

В объявлении также говорилось, что «производство свяжется с соответствующими органами, чтобы официально предоставить дополнительную информацию». По словам Анхеля Камарены, репортера новостей tvbus, монтаж для съемок фильма уже был снят с острова 8 апреля этого года.

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