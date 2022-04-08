«Я сделал все, что в моих силах»: Лало Спейн не получил вызов на биосерию Чеспирито

После более чем года, демонстрируя свой энтузиазм к участию в анонсированном биосериале Роберто Гомеса Боланьоса, сыгранного запомнившимся Чеспирито, Лало Спейн не теряет надежды на то, что его сочтут звездой в проекте, возглавляемом сыном покойного актера.

И несмотря на то, что в последние месяцы актер из Весиноса уже исполнял характеристики персонажей Чеспирито для рассмотрения на кастинге, это дата, когда хистриону не позвонили из постановки Роберто Гомеса Фернандеса.

На недавней встрече с прессой актер, дающий жизнь Маргара Франциска, заявил, что они не вступали в контакт с режиссерами биосериалов, но это может быть связано с задержкой в производстве.

«Позже я уже не знаю. Я понимаю, я слышал слухи, что сериал уходит до следующего года, поэтому я не знаю, я уже сделал все, что было в моих силах, если моя очередь, то это круто, а если нет, то есть много работы», - сказал он.



