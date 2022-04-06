Прием заявок на участие в Expocraftsanías 2022 уже открыт; узнайте, как принять участие

Un grupo de mujeres observa lámparas en uno de los pabellones de la feria Expoartesanías, este 7 de diciembre de 2021, en Bogotá (Colombia). Expoartesanías, la feria más grande de artesanías colombianas y productos culturales, abrió las puertas de su XXXI edición este martes en Bogotá, con el propósito de impulsar y exaltar el trabajo de los artesanos del país y promover emprendimientos relacionados. La feria se extiende hasta el 20 de diciembre de 2021. EFE/ Carlos Ortega

В этом году самая важная ярмарка ремесел в Колумбии и одна из самых важных в Латинской Америке выходит на 32-е издание: Expoartesanías превосходит свои три десятилетия существования, продвигая ручной труд сотен сообществ и предприятий, как национальных, так и зарубежных.

На ярмарке, которая пройдет с 7 по 20 декабря, примут участие экспоненты из Колумбии и региона, и теперь для участия в конкурсе могут принять участие ремесленные группы, ассоциации и мастерские коренных, традиционных, современных и международных ремесленников.

Кроме того, в этом выпуске призыв распространяется на гастрономических амбассадоров и предприятий (включая грузовики с едой), которые занимаются приготовлением колумбийских блюд из местных продуктов. Также будет место для национальных и иностранных организаций, занимающихся поддержкой ремесленников или проектов, ориентированных на эту деятельность.

Звонки будут открыты до 30 июня на веб-портале Expoartesanías, вначале есть баннер с надписью: «Я участник выставки», где вам нужно будет навести курсор, чтобы отобразить меню с несколькими опциями, включая регистрационную форму.

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И дело в том, что Expoartesanías продолжает оставаться главной коммерческой витриной для небольших местных и региональных ремесленников, которые стремятся сделать свои проекты заметными; фактически, Ана Мария Фриес, менеджер по ремеслам в Колумбии, указала, что это также большая культурная галерея, «которая каждый год дает нам возможность чтобы заново открыть свои корни и самобытность с помощью ремесел, созданных трудолюбивыми и талантливыми руками мастеров».

В этой связи он подчеркнул продажи, которые в прошлом году оставили баланс в пользу 12 миллиардов песо, которые пошли прямо в карманы сотен экспонентов для обеспечения средств к существованию их семей и цели, которую они поставили в этом году, превысить эту цифру, чтобы продолжать «продвигать богатство традиционных ремесел страны, оживление сектора и празднование его существования», - говорит Фриес.

Что произойдет, когда процесс регистрации завершится?

После завершения этого этапа проекты будут курироваться на основе критериев отбора, предусмотренных ярмаркой (и которые описаны в руководстве по участию на странице Expocrafts), чтобы сохранить исконные ценности, которые должна иметь каждая выполненная работа, а также факт выполнения обещания ценность для посетителей мероприятия.

Впоследствии все заявки должны быть отложены до вторника, 23 августа, так как в этот день отобранные заявки будут объявлены на веб-портале мероприятия.

Другие цифры, о которых следует помнить об Expocraftsanías 2021

31-му изданию удалось преодолеть проблемы, связанные с пандемией и принятыми последующими мерами: более 650 экспонентов лично встретились на флагманском мероприятии колумбийских ремесел, деловая конференция которого оставила внутренние соглашения на сумму более 561 миллиона песо и более 1354 миллионов песо в международных покупках, что в сумме составляет 1 713 112 000 долларов США.

Кроме того, еще одним инновационным фактором, оставленным в последнем издании, является то, что Artesanías Colombia запустила портал Colombia Artesanal, который направлен на продвижение культурного и ремесленного туризма в стране с помощью интерактивной карты, включающей 12 ремесленных направлений, на которых вместе с ремесленниками оба граждане и иностранцы, исследуйте пейзажи, которые вдохновляют создателей ремесел, выставленных на ярмарке.

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