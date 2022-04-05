Прокуратура вызвала бывшего члена картеля Кали к суду за лишение земли и насильственное перемещение в Урабе

Генеральная прокуратура привлекла Хосе Нельсона Уррего к суду по обвинению в сговоре за совершение преступлений с отягчающими обстоятельствами, насильственного перемещения и вторжения в районы, имеющие важное экологическое значение. Это было сделано в рамках расследований, проведенных в связи с лишением земли в Урабе во время вооруженного конфликта.

Уррего точно указывают на то, что он запугивает землевладельцев, а затем отправляет третьих лиц, чтобы купить их, хотя они оставались на имя подставных лиц, реальным владельцем был Уррего, который использовал эти места в качестве убежища для бегства от властей.

Что касается местонахождения Уррего, то предполагается, что он находится в Испании со своей семьей, поскольку после оплаты наказания в Панаме за отмывание денег он прибыл на национальную территорию в 2018 году, где, как полагают, позже вылетел в страну Иберии.

Но это не единственный подход Уррего к барам: в девяностые годы, когда картель Медельина исчез, наркоторговцы Каленьо держали мафию на плаву. Именно Уррего был выделен в картель Кали, но позже он был освобожден из-за отсутствия улик. Хотя подозрения постоянно высказывал Хосе Уррего, которого несколько национальных СМИ выделили в качестве лидера картеля, когда он попал в плен.

«Последний глава картеля Кали пал: Хосе Нельсон Уррего, один из богатейших людей мира, почти два года находился в розыске властей» под названием «El Tiempo» в 1998 году.

Уррего также связан с одним из самых скандальных событий в национальной политике, процессом в 8 тысяч, судебным процессом против тогдашнего президента Колумбии Эрнесто Сампера по обвинению в получении финансирования наркоторговли для его президентской кампании. Его источником стало обнаружение файла с этим номером в прокуратуре Кали, который соответствовал обыску, проведенному в офисе чилийского бухгалтера Гильермо Палломари, связанного с картелем Кали.

В эту часть входит Уррего, поскольку подписанный им факс записывается и отправляется Элизабет Монтойя по прозвищу «маленькая обезьянка-ретречера», которой велели перевести сумму денег на кампанию Сампера и которая была убита в 1996 году.

«Миссис Элиза, я предлагаю вам 100 000 долларов на поддержку кампании доктора Сампера. Пожалуйста, поприветствуйте его за меня», - говорится в тексте, подписанном Хосе Уррего.

Последняя связь Уррего с незаконностью была в Панаме, где он выделялся как талантливый бизнесмен и даже приобрел остров, но в 2007 году он был схвачен и в 2013 году приговорен к тюремному заключению за отмывание денег.

Местонахождение Уррего имеет большое значение для судебной системы страны, поскольку это может прояснить одно из самых ужасных и прискорбных событий в национальной истории, а именно массовое насильственное перемещение, совершенное различными вооруженными субъектами в разных регионах Колумбии, в частности случай в Урабе.

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