Столкновения между Эсмадом и студентами педагогического и районного

Сегодня днем, в четверг, 31 марта, произошли столкновения между мобильным отрядом беспорядков и студентами вблизи Педагогического университета в Боготе.

Согласно информации Семаны, студенты из Педагогического университета протестовали, требуя улучшения условий для предприятия, таких как условия в ресторане и бюджет для найма работников.

По предварительной информации, студенты проводили сидячую забастовку вокруг университета, что повлияло на мобильность в этом районе, поэтому Эсмад вмешался, и именно тогда начались столкновения.

Мобилизация проходила по всему сектору вблизи Национального педагогического университета, а затем начались столкновения с общественными силами, в результате которых этот участок 72-й улицы в Боготе был закрыт. Аналогичным образом, в разгар 11-й гонки также были перекрыты дороги из-за столкновений, где Общественные силы должны были следить за ситуацией.

После нескольких часов боевых действий мобильность в этом секторе города уже восстановлена.

С другой стороны, к югу от столицы, в городе Сьюдад-Боливар, также произошли столкновения между протестующими, полицией и Эсмадом возле штаб-квартиры окружного университета Канделария Ла Нуэва. Это вызвало закрытие Авенида Виллависенсио.

«У службы в городе Сьюдад-Боливар на высоте окружного университета проходит демонстрация. Власти делают переадресацию для парка систем и частных транспортных средств», - сообщила TransMilenio о перекрытии дорог, которые произошли в секторе из-за беспорядков.

Высокий суд Боготы оставил в силе приговор к 17 годам и 4 месяцам тюремного заключения офицеру полиции Эсмада Нестору Хулио Родригесу за убийство 15-летнего Николаса Нейры во время демонстраций в День труда 1 мая 2005 года.

Защита пыталась объявить разбирательство недействительным на том основании, что обычная система правосудия не обладает юрисдикцией и предполагаемым нарушением надлежащей правовой процедуры и права обвиняемого на защиту.

Однако судья Хосе Урбано отклонил просьбу защиты, сославшись на постановление Конституционного суда по делу Дилана Круса, который передал процесс военной уголовной юстиции в обычную юрисдикцию.

В своем решении судья Урбано заявил, что «в решении SU-190 от 2021 года эта корпорация распорядилась передать уголовное преследование против сотрудника национальной полиции в обычную юрисдикцию. Как видно, ситуация ясна, не только есть решение, но и есть единое решение Конституционного суда, подтверждающее этот критерий».

В ответ на второе ходатайство защиты Камера заявила, что защите оставалось около года и десяти месяцев с момента предъявления обвинительного заключения, зная доказательства обвинения для защиты обвиняемого на подготовительном слушании.

«Если защита предпочла не использовать гарантии, вытекающие из права на защиту в ходе процесса, такие как развертывание акта расследования, это действие соответствовало выбранной ею стратегии, но не влечет за собой нарушения надлежащей правовой процедуры», - сказал Урбано.

Стоит помнить, что, согласно Medicina Legal, снаряд, выпущенный линейно и непосредственно полицейским, попал в голову молодого Николаса, причинив серьезные травмы, которые через пять дней погибли в результате черепно-мозговой травмы.

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