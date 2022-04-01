Зоопарк Барранкильи был признан научным центром

Министерство науки, технологий и инноваций (MinCiencias) признало зоопарк Барранкильи (ZooBaQ) научным центром, что позволит этому подразделению получить доступ к ресурсам для его институционального укрепления. Это обозначение позволит ZooBaq стать драйвером науки, технологий и инноваций в Карибском регионе.

Следует отметить, что зоопарк Барранкильи играет ключевую роль в консолидации атлантической столицы как города биоразнообразия. Организация руководит инициативами по экологическому образованию, гражданской науке и признанию услуг, которые биоразнообразие предоставляет городу и гражданам.

Отмечается, что менее года назад зоопарк Барранкильи получил международную аккредитацию Латиноамериканской ассоциации зоопарков и аквариумов (ALPZA), организации, объединяющей самые престижные зоологические учреждения Латинской Америки, известные содействием благополучию животных и охране окружающей среды образование.

«Несмотря на то, что это был год больших финансовых проблем и неопределенности в будущем, зоопарк Барранкильи не ослабил бдительности и продолжал работать над улучшением своих стандартов, чтобы получить аккредитацию, выданную латиноамериканской гильдией зоопарков и аквариумов Альпза», - говорится в пресс-релизе ZooBaq релиз.

Учреждение начало процесс аккредитации в марте 2020 года, как раз в тот момент, когда оно вступило в кризис из-за пандемии covid-19, которая вынудила закрыться и повлияла на финансы до такой степени, что директивы зоопарка не знали, как кормить животных. После проведения кампаний по пожертвованиям и получения помощи людей со всего мира, а также государственных и частных организаций ZooBaq смог закрепиться в качестве учреждения, которое заботится о благополучии видов.

Комитет по аккредитации ALPZA рассматривает шесть переменных для проведения сертификации: безопасность, благополучие животных, сохранение, устойчивость, исследования и образование. Этот последний пункт является одним из самых сильных моментов ZooBaq, потому что в учреждении постоянно проводятся беседы и семинары, предназначенные для детей, молодежи, взрослых и даже журналистов, чтобы все знали о заботе об окружающей среде.

«Этот знак превосходства является результатом качественной работы группы сотрудников и постоянной поддержки союзников этого образовательного и экологического пространства с почти семидесятилетней историей и широким национальным и международным признанием. Гражданская наука в Барранкилье началась в зоопарке, и мы надеемся и дальше распространять ее среди сообществ Карибского региона с помощью наших образовательных, исследовательских и природоохранных проектов», - сказал Фарах Аджами Перальта, исполнительный директор Ботанического и зоологического фонда Барранкильи.

Аккредитуя Zoobaq, ALPZA предоставляет ей определенные преимущества, такие как техническая поддержка для управления взносами и контрактами, повышает право на получение грантов и способствует предоставлению учреждениям-членам ассоциации мест для обмена природоохранным опытом. Эта аккредитация действительна в течение пяти лет, по истечении этого времени ZooBaq должен будет пройти процедуру снова.

Директивы зоопарка напомнили, что для поддержания высоких стандартов и сохранения биоразнообразия необходима помощь населения. Эта поддержка может быть эффективной за счет добровольных взносов и, конечно, посещения местных жителей и туристов.

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