Сердечные приступы являются основной причиной смерти выше COVID-19

Согласно данным DANE, согласно последнему отчету о рождении и смертности в Колумбии, сердечные приступы являются основной причиной смерти в четвертом квартале 2021 года и до сих пор в 2022 году. Таким образом, преодоление covid 19 как основной причины смерти за последние два года.

Таким образом, среди десяти основных причин смерти мужчин на данный момент в 2022 году ишемическая болезнь сердца занимает первое место с 17,7% смертей. За ним следуют некоторые инфекционные и паразитарные заболевания, в этой категории классифицируются смертельные случаи от подтвержденных и предполагаемых COVID-19 - 17,1%. На третьем месте находятся нападения, в частности убийства с 6,0%, которые выросли на 16,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Что касается женщин, то в 2022 году было зарегистрировано 14 293 случая смерти, из которых 18,1 процента были вызваны ишемическими заболеваниями сердца, за которыми следовали некоторые инфекционные и паразитарные заболевания, которые достигли 16,2 процента.

Что касается инфекционных и паразитарных заболеваний, то в докладе подчеркивается, что в период с 16 марта 2020 года по 6 марта 2022 года было зарегистрировано в общей сложности 138 511 подтвержденных смертей от COVID 19, 12 820 от подозрения на COVID-19 и 20 457 смертей от пневмонии и гриппа.

И он размышляет, что из всех месяцев пандемии в Колумбии в июне 2021 года было зарегистрировано самое большое количество смертей от COVID-19, подтвержденных 17 186 случаев.

В отчете также представлены данные о рождаемости, поэтому было подтверждено, что в четвертом квартале 2021 года было зарегистрировано 154 788 рождений, что на 3,3% (на 5335 случаев меньше) по сравнению с тем же периодом 2020 года. Из них 51,4 процента составляли мальчики и 48,6 процента — девочки.

С точки зрения возраста матери, 53,1% родов, зарегистрированных в четвертом квартале 2021 года, произошли в группе женщин в возрасте от 20 до 29 лет, а 26,3% - у матерей в возрасте от 30 до 39 лет.

Число рождений в группе матерей в возрасте от 15 до 19 лет выросло с 27 807 в четвертом квартале 2020 года до 26 701 за тот же период в 2021 году, что отражает снижение на 4,0%.

По сравнению с четвертым кварталом 2021 года по сравнению с 2020 годом число родов у матерей в возрасте до 14 лет на территории страны также увеличилось на 15,5%.

При сравнении 2022 года (январь) с аналогичным периодом 2021 года было зарегистрировано 46 942 рождений (51,1 процента мужчин и 48,9 процента женщин), причем более активное участие в группах женщин в возрасте от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет; однако доля в возрастной группе 20-24 лет несколько снизилась с 29,2 процента в 2021 году до 27,5 процента в 2022 году, что соответствует колебанию в 4,5%.

В 2022 году число родов у матерей в возрасте от 10 до 14 лет увеличилось на 20,1%.

До сих пор в этом году мы отмечаем снижение числа рождений у матерей с семейным положением, «не состоящих в браке» и «проживающих со своим партнером менее двух лет» по сравнению с тем же периодом 2021 года, с уменьшением на 2,8%.

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