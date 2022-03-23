VALORANT Challengers: латиноамериканская команда прибудет на первое международное событие года

После месяца регулярного этапа в северной и южной Латаме четыре представителя континента уже находятся в Мексике, чтобы начать очный плей-офф. С 24 по 27 марта Левиафан, E-Xolos LAZER, KRÜ Esports и FUSION будут искать единственный прямой пропуск на VALORANT Masters в Рейкьявике, зарезервированный для чемпиона. Это первое международное событие года, которое объединяет лучшие команды мира в качестве кульминационной точки первого этапа VCT (Champions Circuit).

На севере (LAN) состав E-Xolos LAZER занял первое место после победы над FUSION 2-1 в финале ключа победителей. Только что прибывшая на сцену организация - бейсболист Джулис Часин - отомстила в финале ключа проигравших, где они подтвердили свое присутствие, победив Six Karma 2:0.

Со своей стороны, на юге (LAS) первое место заняла команда Левиафанов после победы над KRÜ Esports со счетом 2:0. Фавориты Latam и топ-4 мира в 2021 году не имели полноценного стартового состава на матч из-за частичного отстранения Кезнита, но они заняли второе место победой над 9z со счетом 2:0. В финале нижнего ключа они снова взяли стартовый состав и добились громкой победы.

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VALORANT Masters: занявший второе место в плей-офф VALORANT Challengers встретится с финалистом из Бразилии, который определит квалификацию. Другими словами, бразильский регион также получит такую же возможность. Решение Riot Games было сделано в поддержку Latam, которая отлично продемонстрировала, что у нее есть первоклассный талант в шутере. Международные выступления KRÜ Esports, а также выступления австралийского состава (теперь под руководством Левиафана) в отборочном турнире «Последний шанс» отборочного турнира Лиги чемпионов «Последний шанс» сыграли ключевую роль в достижении этого прогресса.

В последнем матче плей-офф в регионе юг показал превосходство над Six Karma и INFINITY, и хотя Australs победили KRÜ Esports в финале ключа победителей 2-1, они упали до того же соперника со счетом 3:0 в гранд-финале. Такие представители, как Bandicoot и Daveys, будут добиваться своего матча-реванша, а E-Xolos LAZER и FUSION будут стремиться исправить ситуацию и представлять наилучшим образом, в то время как Левиафан будет стремиться преодолеть барьер для входа, который был KRÜ Esports в течение 2021 года.

Гаечные ключи Плей-офф VCT Челленджеры Мексика - Этап 1 | (@valesports_la)

С четверга по воскресенье дни начнутся в 14 часов MX; 15 часов CO/PE; 17 AR/CL. Первый день откроется поединком между E-Xolos LAZER (топ-1 LAN) и KRÜ Esports (топ-2 LAS), а затем приведет к встрече Левиафана и FUSION. Все начнут с верхнего ключа, в формате двойного поражения. В конце четверга мы встретимся с финалистами ключа победителей, а в пятницу, 25 числа, первая команда выбыла. Сможет ли Север выкупить себя? Придет ли время Левиафана или KRÜ Esports снова отправится в Рейкьявик?

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