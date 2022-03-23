Белорусская оппозиция требует введения дополнительных санкций против президента Лукашенко

Известный белорусский оппозиционный деятель в изгнании в среду призвал западные страны ужесточить санкции против президента Александра Лукашенко и его режима за поддержку российского вторжения в Украину.

Лукашенко поддержал вторжение российских войск Владимира Путина, разрешив ему атаковать с белорусской территории.

Хотя она сталкивается со все более жесткими санкциями после того, как она жестоко подавила протесты в Беларуси после выборов 2020 года, которые были осуждены как мошеннические, ее недоброжелатели призывают к большему.

«Лукашенко заслуживает гораздо большего глобального упрека, чем получил», - написал Павел Латушко, видный белорусский диссидент, базирующийся в Польше, в газете The New European.

«Возможно, это пешка Путина. Но он также является крупным игроком в этом хоррор-шоу, и Западу пора осознать это и действовать по нему. Оба монстра должны быть привлечены к ответственности», - добавил он.

Латушко, бежавший от репрессий в своей стране, написал открытое письмо мировым лидерам, призывая их повторить в Беларуси санкции, недавно введенные против России.

Он также хочет, чтобы международное сообщество рассмотрело вопрос о включении Лукашенко в любое обвинение в военных преступлениях на Украине, отметив, что диссиденты также накапливают доказательства его жестоких репрессий внутри его страны.

jj-акк/мб