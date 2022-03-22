Форталеза и Атлетико Алагоиньяс встретятся друг с другом за ключ 1

Форталеза и Св. Алагоиньяс будет искать свой паспорт в полуфинал Бразилии - Кубок Северной Европы 2022. Матч состоится завтра в 21:35 (по аргентинскому времени) в Кастелао.

Форталеза и Св. Измерения Alagoinhas будут измерены завтра в 21:35 (время Аргентины). Матч, соответствующий ключевому матчу Бразилии - Кубок Нордесте 2022 года, пройдет в Кастелао.

Время Форталеза и Атлетико Алагоиньяс, в зависимости от страны

Аргентина: 21:35 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 19:35

Мексика CST и Никарагуа: 18:35 вечера

Мексика MST и Мексика PST: 17:35 вечера

Венесуэла: 20:35 вечера

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