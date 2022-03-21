Лашманова, олимпийское золото 20-километрового марша 2012 года, дисквалифицирована за допинг

Россиянка Елена Лашманова, олимпийская чемпионка 2012 года и чемпионка мира 2013 года в марше на 20 км, была санкционирована двумя годами отстранения и лишения ее титулов за употребление запрещенных веществ, объявил в понедельник Отдел по легкой атлетике (AIU).

В дополнение к двухлетней санкции, начиная с 9 марта 2021 года, Лашманова видит, что все ее результаты будут отменены в период с 18 февраля 2012 года по 3 января 2014 года.

«Лашманова приняла санкцию, предложенную AIU», — говорится в сообщении антидопингового агентства в Twitter.

29-летний маршист уже был отстранен на два года (с июня 2014 года по февраль 2016 года) после положительного контроля за Эндуборол в январе 2014 года.

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