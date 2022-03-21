Ежедневные победы: победители розыгрыша 3065 20 марта

Это выигрышные номера розыгрыша 3065 Gana Diario, проведенного сегодня, в воскресенье, 20 марта и опубликованного перуанской компанией по лотереям и ставкам на спорт La Tinka.
Gana Diario проводит ежедневный розыгрыш с понедельника по воскресенье после 20:30 часов, в котором вы можете выиграть несколько миллионов подошв.
Чтобы получить доступ к полному списку результатов розыгрыша Daily Win, количества победителей и присужденных сумм, перейдите по следующей ссылке.
Это график, предусмотренный для получения призов Gana Diario:
30 дней, если приз превышает 5000 подошв, и менее одного миллиона подошв.
90 дней, если приз превышает миллион подошв.
180 дней, если приз меньше 5000 подошв.
Важно отметить, что дни являются календарными и отсчитываются со дня, следующего за завершением выигрышного розыгрыша.
Выигрышная комбинация розыгрыша 3065 Gana Diario в это воскресенье, 20 марта, выглядит следующим образом: 09 14 26 28 04.
Как играть в Daily Win?
Чтобы принять участие в розыгрыше Daily Win, вам нужно зайти на их сайт, здесь вы можете выбрать ставку с минимальной стоимостью в один сол.
Следующий шаг в игре — выбрать пять чисел из списка от 1 до 35, с помощью которых будет составлена комбинация.
Вы можете выбрать любое число, чтобы сделать ход, но если вы не знаете, какие из них выбрать, есть опция «Случайный», с которой система выберет его случайным образом.
Если по какой-то причине при выборе хода возникла ошибка, вы можете нажать кнопку «Очистить» и снова выбрать номера.
Когда комбинация будет сформирована, нажмите на кнопку с надписью «Завершить покупку», чтобы подтвердить покупку и все.
Чтобы выиграть джекпот Daily Win, вы должны получить все шесть ударов выигрышного хода. Однако награда будет получена, если ставка соответствует хотя бы двум числам в розыгрыше.
Ежедневный джекпот составляет 100 000 подошв, а награды тех, кто угадал от трех до пяти чисел, варьируются от пяти до 500 подошв, и если будет два успеха, вы получите бесплатную игру.
Результаты розыгрышей и видео публикуются на главной странице игры.
Что такое Ла-Тинка?
La Tinka — компания по производству лотерей и ставок на спорт из Перу, которая управляет лотереями Тинка, Win Daily, Кабала, Скретч, Кинело, Fast Games Casino, Raspa Ya! , Ставки на виртуальный спорт и спорт Te Apueto и Ganagol.
Часть доходов La Tinka идет в благотворительные организации в Уанкайо, Хаэне, Лиме и Арекипе под надзором Министерства по делам женщин и уязвимых групп населения. Он также вносит свой вклад в муниципалитеты, в которых действуют эти благотворительные организации.
Взносы La Tinka предназначены для постоянных служб социальной защиты, предназначенных для детей, подростков, женщин, инвалидов и пожилых людей, которые находятся в группе риска или уязвимости. Благодаря этим программам тысячи людей из года в год получают выгоду от года, начиная с 1994 года.
La Tinka присудила более 1 560 миллионов 240 тысяч 463 подошв в качестве призов и наградила более 236 миллионов 24 тысяч 24 тысяч 24 242 перуанцев.
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