Ежедневные победы: победители розыгрыша 3065 20 марта

Это выигрышные номера розыгрыша 3065 Gana Diario, проведенного сегодня, в воскресенье, 20 марта и опубликованного перуанской компанией по лотереям и ставкам на спорт La Tinka.

Gana Diario проводит ежедневный розыгрыш с понедельника по воскресенье после 20:30 часов, в котором вы можете выиграть несколько миллионов подошв.

Чтобы получить доступ к полному списку результатов розыгрыша Daily Win, количества победителей и присужденных сумм, перейдите по следующей ссылке.

Это график, предусмотренный для получения призов Gana Diario:



30 дней, если приз превышает 5000 подошв, и менее одного миллиона подошв.

90 дней, если приз превышает миллион подошв.

180 дней, если приз меньше 5000 подошв.



Важно отметить, что дни являются календарными и отсчитываются со дня, следующего за завершением выигрышного розыгрыша.

Выигрышная комбинация розыгрыша 3065 Gana Diario в это воскресенье, 20 марта, выглядит следующим образом: 09 14 26 28 04.

(Фото: Архив)

Как играть в Daily Win?

Чтобы принять участие в розыгрыше Daily Win, вам нужно зайти на их сайт, здесь вы можете выбрать ставку с минимальной стоимостью в один сол.

Следующий шаг в игре — выбрать пять чисел из списка от 1 до 35, с помощью которых будет составлена комбинация.

Вы можете выбрать любое число, чтобы сделать ход, но если вы не знаете, какие из них выбрать, есть опция «Случайный», с которой система выберет его случайным образом.

Если по какой-то причине при выборе хода возникла ошибка, вы можете нажать кнопку «Очистить» и снова выбрать номера.

Когда комбинация будет сформирована, нажмите на кнопку с надписью «Завершить покупку», чтобы подтвердить покупку и все.

Чтобы выиграть джекпот Daily Win, вы должны получить все шесть ударов выигрышного хода. Однако награда будет получена, если ставка соответствует хотя бы двум числам в розыгрыше.

Ежедневный джекпот составляет 100 000 подошв, а награды тех, кто угадал от трех до пяти чисел, варьируются от пяти до 500 подошв, и если будет два успеха, вы получите бесплатную игру.

Результаты розыгрышей и видео публикуются на главной странице игры.

Что такое Ла-Тинка?

La Tinka — компания по производству лотерей и ставок на спорт из Перу, которая управляет лотереями Тинка, Win Daily, Кабала, Скретч, Кинело, Fast Games Casino, Raspa Ya! , Ставки на виртуальный спорт и спорт Te Apueto и Ganagol.

Часть доходов La Tinka идет в благотворительные организации в Уанкайо, Хаэне, Лиме и Арекипе под надзором Министерства по делам женщин и уязвимых групп населения. Он также вносит свой вклад в муниципалитеты, в которых действуют эти благотворительные организации.

Взносы La Tinka предназначены для постоянных служб социальной защиты, предназначенных для детей, подростков, женщин, инвалидов и пожилых людей, которые находятся в группе риска или уязвимости. Благодаря этим программам тысячи людей из года в год получают выгоду от года, начиная с 1994 года.

La Tinka присудила более 1 560 миллионов 240 тысяч 463 подошв в качестве призов и наградила более 236 миллионов 24 тысяч 24 тысяч 24 242 перуанцев.

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