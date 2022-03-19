Quartararo завоевывает свой первый поул года на индонезийском мотоцикле GP

Чемпион мира MotoGP француз Фабио Квартараро (Yamaha) завоевал свою первую поул-позицию в субботу в 2022 году и опередит испанца Хорхе Мартина (Ducati-Pramac) и товарища француза Иоганна Зарко (Ducati-Pramac) в воскресенье на Гран-при Индонезии.

Брэд Биндер (KTM), Энеа Бастианини (Ducati-Gresini), удивительный лидер чемпионата после своей победы в Катаре две недели назад, и занявший второе место в 2021 году Франческо Баньяя (Дукати) стартуют на второй строчке.

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес дважды подряд упал в первой половине квалификации и стартует с 15-го места в воскресенье в 15:00 по местному времени (07:00 по Гринвичу).

Квартараро, находящийся в форме с первых тренировок в пятницу, ищет отскок после своего 8-го места в первом мероприятии в Катаре, с Yamaha без силы.

На совершенно новой трассе Мандалика и в тропическую жару острова Ломбок француз завоевал 16-й полюс своей элитной карьеры.

Впервые с июня 2021 года в Каталонии она установила самое быстрое время в турнирной таблице.

«Это нормально, вернуться сюда, прошло много времени! , он признал улыбку после теста с места, отведенного для собеседований с первыми тремя. «Я очень счастлива».

Третья линия будет состоять из Мигеля Оливейры (KTM), Алекса Ринса (Suzuki) и Джека Миллера (Ducati).

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