Умер Хосе Фернандо Ортега, отец «Cali Cultural»

Имя Хосе Фернандо Ортега Инестроза известно в Долине тем, что оно было основано на газете Cali Cultural, основанной в августе 1996 года. Это была первая среда, ориентированная на информирование людей о различных культурных событиях, демонстрациях, постановках и представителях. Практически это был литературный журнал, в котором также рассказывалось о музыке, кино, живописи, театре и других выражениях.

Писатель, журналист, историк и иллюстратор Ортега Хинестроза окончил магистратуру современных языков в Сорбонне в Париже. Там он также получил два диплома в области политологии и политической философии. Долгое время он интересовался и работал на него, спасая и защищая историю района Сан-Антонио, в Кали. Все это вышло из его лет в Европе, где он близко воспринимал уважение людей к их архитектурному и историческому наследию, совершенно противоположное тому, что произошло в районе Каленьо.

Он был членом Совета общественных действий Сан-Антонио и добровольно согласился быть президентом в период с 1992 по 1994 год. Оттуда и при поддержке общины он провел ряд мероприятий на благо района, наиболее важная из которых привела к созданию рассматриваемой газеты.

Самой важной публикацией Ортеги был Сан-Антонио: Бахареке, уголь и камень. История живописного уголка, который стал обязательным справочным материалом для различных художественных коллективов, интересующихся историей города Кали. Это эссе, построенное из множества историй, которые затрагивают все: от историографии, архитектуры и искусства до городского. На страницах книги представлены каменные улицы, популярные местные персонажи, сооружения, мифы и анекдоты, типичные для космоса.

Рецензия на книгу Шарима Лемоса Диаса распространяется в Интернете. В нем он объясняет: «Эта история вращается вокруг конкретного сектора Эмпедрадо, где они начали строить временные и рудиментарные дома в гуадуа, мате или колбасе, с гуадуа или соломенными крышами, которые позже будут снесены, чтобы войти в дома в бахареке с жестяными крышами; это было медленное и молчаливое вторжение в которые начали заселять эти необитаемые земли.

Земля, которая пахнет не более чем забвением. Потому что то, чем мы являемся сейчас, не показывает ничего, кроме городских жителей, что мы не ценим это наследие, и мы выбираем жизнь с энтузиазмом, забывая о наших предшественниках, которые были теми, кто вступил в зарождающуюся, но, возможно, нужную жизнь. Говорят об общей традиции древней Кали, которая заключалась в выращивании домашних животных, таких как куры и петухи, которые ходили не только по участкам, но и по одной улице. Небольшие участки были засажены фруктовыми деревьями. На ранчо в этом секторе не было ни стоков, ни воды в этом секторе. На ранчо не было туалетов, и «использование участков» было очень распространенным явлением. С помощью листьев апельсинового дерева запах, испускавший солнце на спинах тех, кто считается «камбушем», был отпугнут.

Электричество тоже не поступало, спустя годы были открыты дождевые и дренажные каналы, а также постепенно поступали туалеты. В то время в этом секторе все еще не было канализационной системы. Первые воды акведука были фильтрованными, поэтому вспыхнуло несколько эпидемий брюшного тифа и дизентерии. Также не был установлен счетчик, поэтому способ оплаты состоял из уменьшенного фиксированного ежемесячного платежа, который получал дон Карлос Витель, кассир во времена муниципальных компаний. Фильтрованная вода поступила в 1932 году, и только несколько семей воспользовались этим преимуществом. Лос Москера, Афанадор и Роблес».

Те, кто знал его ближе с Ортегой, говорят, что он всегда был защитником духа Сан-Антонио. Говорят, что в годы своего пребывания на Старом континенте он носил с собой клочок земли из окрестностей своего сердца. Мир в его могиле для этого мечтателя.





ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:







