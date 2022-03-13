Новый мэр Мелитополя просит не сопротивляться российской оккупации

Львов (Украина), 13 марта Новый мэр города Мелитополя (юго-восток Украины) Галина Данильченко призвала граждан не сопротивляться российской оккупации, чтобы она могла вернуться в нормальное русло. Администрация Запорожья вчера вечером назначила Данильченко мэром города после захвата бывшего мэра Ивана Федорова российскими войсками, оккупировавшими Мелитополь, город, расположенный между осажденным Мариуполем и оккупированным Херсоном. В телевизионном сообщении, размещенном в социальных сетях, Данильченко призвал не сопротивляться российской оккупации, чтобы город вернулся в нормальное русло. «Уважаемые жители Мелитополя и области. Теперь наша главная задача — выстроить все механизмы адаптации к новым реалиям, чтобы как можно скорее город снова начал жить», — говорится в сообщении, в котором он говорит по-русски. «Несмотря на все наши усилия, в городе все еще есть люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, призывают вас к экстремистским действиям. Пожалуйста, не поддавайтесь на эти провокации, будьте разумны», - добавляет он. Данильченко призывает местных депутатов посвятить себя задаче, ради которой они были избраны, работать на благо народа и объявляет о создании «народного комитета, который будет заниматься всеми административными вопросами в городе». Президент Украины Владимир Зеленский попросил вчера, в субботу, своего французского коллегу Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца помочь в освобождении мэра Мелитополя, который якобы был заключен в тюрьму в пятницу российскими солдатами, оккупирующими город. Вчера около 2000 человек, по данным украинского телевидения, собрались перед Мелитопольской ратушей в знак протеста против захвата Федорова, скандируя «Свободу мэру». ШЕФ иджм-вч/фпа