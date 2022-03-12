Приготовьте белую сангрию по этому простому рецепту

Мы только начали то, что считается последним месяцем лета, но никогда не поздно насладиться одним из самых традиционных напитков лета - Сангрией. Хотя традиционный рецепт этого напитка, или, по крайней мере, самого популярного, сделан из красного вина, существует также менее известный вариант, в котором в качестве основы для его приготовления используется белое вино.

Эта сангрия идеально подходит, чтобы освежиться в оставшиеся жаркие дни, дополнить отличный семейный обед небольшим количеством цитрусовых или даже удивить наших гостей во второй половине дня отдыха и беседы.

Если вы хотите узнать, как приготовить вкусную и освежающую белую сангрию , продолжайте читать следующую заметку, потому что мы предлагаем вам простой рецепт для подражания.

Время приготовления: 15 минут

Порции: достаточно для 6 стаканов

Сложность: низкая

Ингредиенты

-1 бутылка 750 миллилитров белого вина (может быть Москато, Совиньон Блан или Пино Гриджио)

-1 чашка клубники, нарезанной ломтиками

-1 средний персик, нарезанный тонкими ломтиками

-1/2 зеленого яблока, нарезанного кубиками с кожурой

-1/4 чашки яблочного бренди

-1 лайм среднего размера, нарезанный ломтиками

-1 средний лимон, нарезанный ломтиками

-1/4 стакана коричневого сахара (можно заменить стевией, кленовым медом, кокосовым сахаром и т. Д.)

-Лед (для сервировки)

-Замороженная черника (для подачи)

-Листья мяты (по желанию)

-Газированная вода (по желанию)

ПОДГОТОВКА

1. Первое, что вам нужно сделать, это вымыть и нарезать все фрукты, которые вы будете использовать, указанным способом. Когда все будет готово, добавьте лайм, дольки лимона и сахар или другой подсластитель в большой кувшин или во все банки, которые вы собираетесь использовать, если вы готовите несколько. Теперь осторожно нажмите все это ложкой примерно на 45 секунд.

2. Добавьте яблочный бренди и снова перемешайте примерно 30 секунд.

3. Добавьте яблоко, персик, клубнику и перемешайте, чтобы все смешалось.

4. Теперь добавьте вино и снова перемешайте, чтобы смешать.

5. Перед подачей добавьте лед и замороженную чернику и перемешайте все еще раз, чтобы все содержимое банки охладилось.

6. Подавайте в бокалах как есть или добавьте еще льда, и вы можете положить листья мяты для украшения, но это необязательно.

* Если вы хотите немного разбавить сангрию, вы можете добавить немного газированной воды в стаканы, это необязательно и зависит от вкуса каждого человека.

7. Все, что осталось, можно хранить в холодильнике до 48 часов, хотя всегда лучше наслаждаться этим напитком в тот же день, когда он готовится, или максимум на следующий день.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОТСТУПА

Хотя Сангрия ассоциируется с Испанией и считается напитком из европейской страны, правда в том, что в Испании нет традиционной формулы сангрии. Местные рестораны обычно подают в стране испанской тортильи, на самом деле напиток, известный как Tinto de verano, рецепт которого мы вам дали на еще одно примечание. Tinto de verano — это смесь красного вина, льда, лимонной соды или тоника.

Считается, что первые версии Сангрии возникли более 2000 лет назад, когда римляне сажали виноградники, пробираясь через Пиренейский полуостров. Поскольку в то время питьевая вода была небезопасной из-за микробов и бактерий, которые она могла содержать, ее часто смешивали с вином, травами или специями для ее укрепления.

(Фото: Pinterest)

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