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суббота 12 март 2022
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Россия

Приготовьте белую сангрию по этому простому рецепту

В следующей заметке мы даем вам рецепт белой сангрии, чтобы вы могли немного разнообразить этот традиционный напиток.

12 март 2022

Мы только начали то, что считается последним месяцем лета, но никогда не поздно насладиться одним из самых традиционных напитков лета - Сангрией. Хотя традиционный рецепт этого напитка, или, по крайней мере, самого популярного, сделан из красного вина, существует также менее известный вариант, в котором в качестве основы для его приготовления используется белое вино.

Эта сангрия идеально подходит, чтобы освежиться в оставшиеся жаркие дни, дополнить отличный семейный обед небольшим количеством цитрусовых или даже удивить наших гостей во второй половине дня отдыха и беседы.

Если вы хотите узнать, как приготовить вкусную и освежающую белую сангрию, продолжайте читать следующую заметку, потому что мы предлагаем вам простой рецепт для подражания.

Время приготовления: 15 минут

Порции: достаточно для 6 стаканов

Сложность: низкая

Ингредиенты

-1 бутылка 750 миллилитров белого вина (может быть Москато, Совиньон Блан или Пино Гриджио)

-1 чашка клубники, нарезанной ломтиками

-1 средний персик, нарезанный тонкими ломтиками

-1/2 зеленого яблока, нарезанного кубиками с кожурой

-1/4 чашки яблочного бренди

-1 лайм среднего размера, нарезанный ломтиками

-1 средний лимон, нарезанный ломтиками

-1/4 стакана коричневого сахара (можно заменить стевией, кленовым медом, кокосовым сахаром и т. Д.)

-Лед (для сервировки)

-Замороженная черника (для подачи)

-Листья мяты (по желанию)

-Газированная вода (по желанию)

ПОДГОТОВКА

1. Первое, что вам нужно сделать, это вымыть и нарезать все фрукты, которые вы будете использовать, указанным способом. Когда все будет готово, добавьте лайм, дольки лимона и сахар или другой подсластитель в большой кувшин или во все банки, которые вы собираетесь использовать, если вы готовите несколько. Теперь осторожно нажмите все это ложкой примерно на 45 секунд.

2. Добавьте яблочный бренди и снова перемешайте примерно 30 секунд.

3. Добавьте яблоко, персик, клубнику и перемешайте, чтобы все смешалось.

4. Теперь добавьте вино и снова перемешайте, чтобы смешать.

5. Перед подачей добавьте лед и замороженную чернику и перемешайте все еще раз, чтобы все содержимое банки охладилось.

6. Подавайте в бокалах как есть или добавьте еще льда, и вы можете положить листья мяты для украшения, но это необязательно.

* Если вы хотите немного разбавить сангрию, вы можете добавить немного газированной воды в стаканы, это необязательно и зависит от вкуса каждого человека.

7. Все, что осталось, можно хранить в холодильнике до 48 часов, хотя всегда лучше наслаждаться этим напитком в тот же день, когда он готовится, или максимум на следующий день.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОТСТУПА

Хотя Сангрия ассоциируется с Испанией и считается напитком из европейской страны, правда в том, что в Испании нет традиционной формулы сангрии. Местные рестораны обычно подают в стране испанской тортильи, на самом деле напиток, известный как Tinto de verano, рецепт которого мы вам дали на еще одно примечание. Tinto de verano — это смесь красного вина, льда, лимонной соды или тоника.

Считается, что первые версии Сангрии возникли более 2000 лет назад, когда римляне сажали виноградники, пробираясь через Пиренейский полуостров. Поскольку в то время питьевая вода была небезопасной из-за микробов и бактерий, которые она могла содержать, ее часто смешивали с вином, травами или специями для ее укрепления.

(Фото: Pinterest)

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