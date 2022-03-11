COVID-19: за последние 24 часа в Перу зарегистрировано 3265 новых случаев заболевания и 32 смерти

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Коронавирус продолжает атаковать. Перу продолжает увеличивать количество положительных результатов, и это видно после последнего отчета Министерства здравоохранения, в котором до 22:00 9 марта было подтверждено появление 3265 новых людей, инфицированных COVID-19 в стране.

Упомянутая цифра соответствует только прошлой среде, а количество смертей в тот же день составляет 32 человека.

Согласно заявлению, опубликованному Министерством здравоохранения и ситуационным отделом COVID-19, наблюдается увеличение количества тестов на выброс, а также увеличение числа положительных случаев в страна. Это информация, собранная с начала пандемии до 9 марта 2022 года.

- Выбрано 27 миллионов 785 664 человек

- Отрицательные результаты 24 миллиона 254,589

- Подтвержденные случаи 3 миллиона 531 075

В отношении случаев заболевания, подтвержденных в прошлую среду, получена следующая информация:

- Опробованные люди: 45 314

- Подтвержденные случаи: 3 265

ГОСПИТАЛИЗИРОВАН И ВОС

Министерство здравоохранения подтвердило, что Перу находится в третьей волне, и это связано с количеством инфекций в стране в последние недели. В случае госпитализированных пациентов было обнаружено, что в общей сложности 1616 госпитализированных пациентов из-за COVID-19.

Для пациентов с критическим состоянием здоровья этот показатель составляет 688. Они находятся в отделении интенсивной терапии (ОИТ) с искусственной вентиляцией легких.

Кроме того, в отчете, выпущенном официальным учреждением здравоохранения, подтверждается, что на сегодняшний день 3 миллиона 536 538 человек преодолели болезнь и выписан из медицинского учреждения или прошел период изоляции на дому.

Еще одна цифра, которую следует учитывать, - это число людей, которые были выписаны в прошлую среду, общее число которых составляет 123 человека.

СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ COVID-19

Количество смертей в стране на сегодняшний день составляет 211 364 человека, и, несмотря на количество смертей, по оценкам, эта третья волна не приведет к массовой смерти и останется только в заражение; однако мы не должны терять бдительность и продолжать принимать меры по охране здоровья, чтобы избежать заражения.

Обновленная информация о вакцинации от COVID-19 в Перу

По данным Минздрава, по состоянию на 18:12 10 марта 2022 года было применено в общей сложности 64 343 352 дозы против COVID-19.

Тем не менее, 11′131′097 иммунизированы бустерной дозой, что приводит к увеличению бустерных доз на 67,58% среди уязвимых групп населения.

Такова ситуация с вакцинацией против #COVID19 в Перу до 18 часов 12 часов 10 марта.

Эти цифры показывают, что 33,96 процента вакцинированы ревакцинацией населения в целом.

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