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пятница 11 март 2022
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Россия

COVID-19: за последние 24 часа в Перу зарегистрировано 3265 новых случаев заболевания и 32 смерти

Перу вошла в третью волну, несмотря на применение более 64 миллионов доз против коронавируса.

11 март 2022
FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce
FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Коронавирус продолжает атаковать. Перу продолжает увеличивать количество положительных результатов, и это видно после последнего отчета Министерства здравоохранения, в котором до 22:00 9 марта было подтверждено появление 3265 новых людей, инфицированных COVID-19 в стране.

Упомянутая цифра соответствует только прошлой среде, а количество смертей в тот же день составляет 32 человека.

Согласно заявлению, опубликованному Министерством здравоохранения и ситуационным отделом COVID-19, наблюдается увеличение количества тестов на выброс, а также увеличение числа положительных случаев в страна. Это информация, собранная с начала пандемии до 9 марта 2022 года.

- Выбрано 27 миллионов 785 664 человек

- Отрицательные результаты 24 миллиона 254,589

- Подтвержденные случаи 3 миллиона 531 075

В отношении случаев заболевания, подтвержденных в прошлую среду, получена следующая информация:

- Опробованные люди: 45 314

- Подтвержденные случаи: 3 265

ГОСПИТАЛИЗИРОВАН И ВОС

Министерство здравоохранения подтвердило, что Перу находится в третьей волне, и это связано с количеством инфекций в стране в последние недели. В случае госпитализированных пациентов было обнаружено, что в общей сложности 1616 госпитализированных пациентов из-за COVID-19.

Для пациентов с критическим состоянием здоровья этот показатель составляет 688. Они находятся в отделении интенсивной терапии (ОИТ) с искусственной вентиляцией легких.

Кроме того, в отчете, выпущенном официальным учреждением здравоохранения, подтверждается, что на сегодняшний день 3 миллиона 536 538 человек преодолели болезнь и выписан из медицинского учреждения или прошел период изоляции на дому.

Еще одна цифра, которую следует учитывать, - это число людей, которые были выписаны в прошлую среду, общее число которых составляет 123 человека.

СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ COVID-19

Количество смертей в стране на сегодняшний день составляет 211 364 человека, и, несмотря на количество смертей, по оценкам, эта третья волна не приведет к массовой смерти и останется только в заражение; однако мы не должны терять бдительность и продолжать принимать меры по охране здоровья, чтобы избежать заражения.

Обновленная информация о вакцинации от COVID-19 в Перу

По данным Минздрава, по состоянию на 18:12 10 марта 2022 года было применено в общей сложности 64 343 352 дозы против COVID-19.

Тем не менее, 11′131′097 иммунизированы бустерной дозой, что приводит к увеличению бустерных доз на 67,58% среди уязвимых групп населения.

Такова ситуация с вакцинацией против #COVID19 в Перу до 18 часов 12 часов 10 марта.

Эти цифры показывают, что 33,96 процента вакцинированы ревакцинацией населения в целом.

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