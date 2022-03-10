Витория да Конкиста получит Барселону от Ильеуса к 8 дате

Команды прибывают на эту встречу со смешанной удачей. Местная команда мотивирована победой, одержанной накануне, а визит должен вернуться к победе после падения с Жакупенсом.

Витория да Конкиста победила UNIRB со счетом 2:0 в предыдущем матче. В последних 4 сыгранных матчах он 3 раза проигрывал и сравнял счет в 1 матче.

Барселона де Ильеус проиграла Жакупенсу со счетом 0:3. В своих последних встречах он одержал 3 победы и 1 ничью.

Матч чемпионата Бразилии - Байано 2022, соответствующий дате 8, состоится сегодня в 19:15 (аргентинское время) на муниципальном стадионе Ломанто Юниор.

Судья, назначенный на матч, — Диего Помбо Лопес.

Таймс Витория да Конкиста и Барселона-де-Ильеус, в зависимости от страны

Аргентина: 19:15 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 17:15

Мексика CST и Никарагуа: 16:15

Mexico Mexico Most: 15:15

PST в Мексике: 14:15 вечера

Венесуэла: 18:15

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