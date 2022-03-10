Астон Вилла выигрывает 1:0 против Лидс Юнайтед

Визит превосходит хозяев со счетом 1:0 с 21-й минуты голом Филиппа Коутиньо.

В прошлый день визит одержал победу и добавил 3 к 3 в качестве хозяина. Хозяева проиграли и будут стремиться исправить ошибки этого матча, чтобы вернуться на тропу триумфа.

Лидс Юнайтед идет от 0 до 1 в Лестер Сити. В предыдущие 4 дня его результаты были неоднозначными: он проиграл 3, а 1 ничья.

«Астон Вилла» одерживает победу над Саутгемптоном со счетом 4:0. За последние несколько дат он одержал 1 победу, 2 поражения и 1 ничью.

Заведение занимает 16-е место с 23 очками и 5 победами, а посетитель достиг 33 единиц и занимает 11-е место в турнире.

Судья, выбранный для ведения матча на стадионе Элланд Роуд, был выбран Саймон Хупер.

Вероятная расстановка «Лидс Юнайтед» сегодня

Команда во главе с Джесси Маршем поднимает свою игру с расстановкой 4:5: 1 с Илланом Меслье в воротах; Стюарт Даллас, Люк Эйлинг, Паскаль Стрейк и Джуниор Фирпо в защите; Адам Форшоу, Робин Кох, Рафинья, Родриго Морено и Джек Харрисон посередине; и Дэниел Джеймс лидирует.

Вероятное формирование «Астон Виллы» сегодня Со своей стороны, возглавляемые

Стивеном Джеррардом, стоят на корте со стратегией 4-4-2 с Эмилиано Мартинесом по трем искам; Мэтью Кэш, Калум Чемберс, Тайрон Мингс, Лукас Динь в защите; Джейкоб Рэмси, Дуглас Луис, Джон Макгинн и Филипп Коутиньо в середине корта, а Олли Уоткинс и Дэнни Ингс лидируют.

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