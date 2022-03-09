Влияние вторжения в Украину на перенос сроков, покупку или отмену авиабилетов

Parked planes are seen at Kyiv Airport after Russian President Vladimir Putin authorized a military operation in eastern Ukraine, February 24, 2022. REUTERS/Umit Bektas

За последние два года пандемии авиакомпании и туристические компании отменили и аннулировали билеты и пребывание из-за ограничений, наложенных чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Точно так же, как цифровые платформы начали сокращать свою политику изменения сроков из-за медленного размещения маршрутов передвижения и освобожденных границ, вторжение России в Украину определило ряд сложностей с точки зрения воздушного пространства и новых маршрутов.

Для начала мы должны учитывать, что Россия имеет большой трафик, который обеспечивает воздушные перевозки для большей части рейсов, которые идут с востока на запад или меняются континентами.

Во время холодной войны избегание блокады, введенной бывшим Советским Союзом, означало, например, движение вокруг Гренландии до остановки в Анкоридже для дозаправки, а затем движение вокруг Берингова пролива, чтобы добраться до Японии. С другой стороны, рейсы в Китай были вынуждены граничить с Черным морем, избегая Афганистана и в конечном итоге попадая в Китай из Центральной Азии. Хотя реальность карты сегодня совершенно иная, как и дальность полета самолетов, пришлось перепрограммировать остановки между США и Азией, которые, как правило, приземляются на российском побережье.

Хотя тень COVID, кажется, постепенно исчезает, специалисты согласны с тем, что последствия для авиакомпаний и их пассажиров будут значительно меньше . Помимо стран, находящихся в состоянии конфликта, воздушное пространство соседних стран также сокращается, а способность соседних стран, таких как Польша или Венгрия, которые пострадали от правительственных и гуманитарных решений о приеме беженцев, была подорвана.

В результате войны пришлось перенести остановки между Соединенными Штатами и Азией, которые обычно высаживались на российском побережье (Reuters/Denis Balibouse)

«Хотя мы всегда внимательно относимся к глобальному контексту и правилам каждого пункта назначения, мы не испытываем трудностей, связанных с зоной конфликта», - сказала Паула Кристи, генеральный директор Despegar в Аргентине и Уругвае, которая сказала, что они не получают больше запросов, чем обычно в их колл-центре. Компания хранит информацию о каждой поездке, доступную в Интернете, к которой каждый пользователь может получить доступ из профиля платформы. Там 24 часа в сутки вы можете обрабатывать запросы на обмен или возврат. «Мы понимаем, что каждый случай особенный, — добавила Кристи, — поэтому мы рассматриваем обстоятельства каждого путешественника».

Специалист Эддисон Шонланд, партнер консалтинговой фирмы AirInsight Group, специализирующейся на консультировании авиакомпаний, сказал, что « операторы будут нести больше расходов при перелетах по менее экономически эффективным маршрутам и, следовательно, могут также требовать более высоких тарифов на пролет. Пассажиры могут ожидать, что в ближайшее время будут применены дополнительные сборы».

Со своей стороны, Booking.com через информацию, отправленную по электронной почте, указала, что «путешественники с бронированием в Украине и датой заезда до 31 марта (включительно) могут отменить бронирование бесплатно и получить возврат средств».

Международные решения

Некоторые операторы несут больше расходов при использовании менее экономически эффективных маршрутов (REUTERS/Ronen Zvulun)

Линии, которые были затронуты их маршрутами, применялись, вместе с соглашением Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), дополнительные меры гибкости в связи с текущей ситуацией в Украине для билетов, выданных с 24 февраля 2022 года или ранее с подтвержденная дата поездки до 24 февраля 2022 года для городов Одесса, Киев (аэропорты Киев-Борисполь и Киев-Жуляны), Львов, Харьков, Кишинев, Санкт-Петербург и Москва.

Независимо от того, отменен рейс или нет, пассажиры дополнительно имеют право бесплатно изменить дату поездки в течение срока действия билета или получить полный возврат неиспользованных полетных ваучеров.

Среди возможных изменений вы можете выбрать начало или конец путешествия из Варшавы (если у вас есть транзитный рейс в Украину через Варшаву). Например, если первоначальный маршрут Львов — Варшава — Нью-Йорк, а рейс Львов — Варшава был отменен, пассажир имеет возможность путешествовать напрямую в/из Варшавы или изменить свой рейс на другое из доступных направлений. Добровольное изменение также разрешено въезжать в соседние страны или из них вместо Украины.

Со своей стороны, пассажиры на отмененных рейсах в Москву или Санкт-Петербург и обратно могут быть переведены в другие авиакомпании (т.е. если первоначальный вылет был из Москвы или Санкт-Петербурга, новый вылет может быть из любого аэропорта России.

Авиакомпании, билеты которых продаются гражданам Украины, сформировали общее предложение. Эта опция доступна для пассажиров с действительным украинским удостоверением личности или паспортом . Эта опция применяется к рейсам из Польши, Румынии, Венгрии и Словакии; скидки применяются к Экономическому классу в личных процентах, определяемых для каждой авиакомпании. Пассажиры могут изменить дату поездки без оплаты сбора за изменение также в случае неявки; для невозвратных билетов допускается возврат со штрафом.

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