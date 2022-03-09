Влияние вторжения в Украину на перенос сроков, покупку или отмену авиабилетов

За последние два года пандемии авиакомпании и туристические компании отменили и аннулировали билеты и пребывание из-за ограничений, наложенных чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Точно так же, как цифровые платформы начали сокращать свою политику изменения сроков из-за медленного размещения маршрутов передвижения и освобожденных границ, вторжение России в Украину определило ряд сложностей с точки зрения воздушного пространства и новых маршрутов.
Для начала мы должны учитывать, что Россия имеет большой трафик, который обеспечивает воздушные перевозки для большей части рейсов, которые идут с востока на запад или меняются континентами.
Во время холодной войны избегание блокады, введенной бывшим Советским Союзом, означало, например, движение вокруг Гренландии до остановки в Анкоридже для дозаправки, а затем движение вокруг Берингова пролива, чтобы добраться до Японии. С другой стороны, рейсы в Китай были вынуждены граничить с Черным морем, избегая Афганистана и в конечном итоге попадая в Китай из Центральной Азии. Хотя реальность карты сегодня совершенно иная, как и дальность полета самолетов, пришлось перепрограммировать остановки между США и Азией, которые, как правило, приземляются на российском побережье.
Хотя тень COVID, кажется, постепенно исчезает, специалисты согласны с тем, что последствия для авиакомпаний и их пассажиров будут значительно меньше. Помимо стран, находящихся в состоянии конфликта, воздушное пространство соседних стран также сокращается, а способность соседних стран, таких как Польша или Венгрия, которые пострадали от правительственных и гуманитарных решений о приеме беженцев, была подорвана.
«Хотя мы всегда внимательно относимся к глобальному контексту и правилам каждого пункта назначения, мы не испытываем трудностей, связанных с зоной конфликта», - сказала Паула Кристи, генеральный директор Despegar в Аргентине и Уругвае, которая сказала, что они не получают больше запросов, чем обычно в их колл-центре. Компания хранит информацию о каждой поездке, доступную в Интернете, к которой каждый пользователь может получить доступ из профиля платформы. Там 24 часа в сутки вы можете обрабатывать запросы на обмен или возврат. «Мы понимаем, что каждый случай особенный, — добавила Кристи, — поэтому мы рассматриваем обстоятельства каждого путешественника».
Специалист Эддисон Шонланд, партнер консалтинговой фирмы AirInsight Group, специализирующейся на консультировании авиакомпаний, сказал, что «операторы будут нести больше расходов при перелетах по менее экономически эффективным маршрутам и, следовательно, могут также требовать более высоких тарифов на пролет. Пассажиры могут ожидать, что в ближайшее время будут применены дополнительные сборы».
Со своей стороны, Booking.com через информацию, отправленную по электронной почте, указала, что «путешественники с бронированием в Украине и датой заезда до 31 марта (включительно) могут отменить бронирование бесплатно и получить возврат средств».
Международные решения
Линии, которые были затронуты их маршрутами, применялись, вместе с соглашением Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), дополнительные меры гибкости в связи с текущей ситуацией в Украине для билетов, выданных с 24 февраля 2022 года или ранее с подтвержденная дата поездки до 24 февраля 2022 года для городов Одесса, Киев (аэропорты Киев-Борисполь и Киев-Жуляны), Львов, Харьков, Кишинев, Санкт-Петербург и Москва.
Независимо от того, отменен рейс или нет, пассажиры дополнительно имеют право бесплатно изменить дату поездки в течение срока действия билета или получить полный возврат неиспользованных полетных ваучеров.
Среди возможных изменений вы можете выбрать начало или конец путешествия из Варшавы (если у вас есть транзитный рейс в Украину через Варшаву). Например, если первоначальный маршрут Львов — Варшава — Нью-Йорк, а рейс Львов — Варшава был отменен, пассажир имеет возможность путешествовать напрямую в/из Варшавы или изменить свой рейс на другое из доступных направлений. Добровольное изменение также разрешено въезжать в соседние страны или из них вместо Украины.
Со своей стороны, пассажиры на отмененных рейсах в Москву или Санкт-Петербург и обратно могут быть переведены в другие авиакомпании (т.е. если первоначальный вылет был из Москвы или Санкт-Петербурга, новый вылет может быть из любого аэропорта России.
Авиакомпании, билеты которых продаются гражданам Украины, сформировали общее предложение. Эта опция доступна для пассажиров с действительным украинским удостоверением личности или паспортом. Эта опция применяется к рейсам из Польши, Румынии, Венгрии и Словакии; скидки применяются к Экономическому классу в личных процентах, определяемых для каждой авиакомпании. Пассажиры могут изменить дату поездки без оплаты сбора за изменение также в случае неявки; для невозвратных билетов допускается возврат со штрафом.
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