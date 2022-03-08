Совет Безопасности ООН призвал к созданию безопасных гуманитарных коридоров в активных зонах конфликта в Украине

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne después de que Rusia reconociera dos regiones separatistas en el este de Ucrania como entidades independientes, en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 21 de febrero de 2022. REUTERS/Carlo Allegri

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал Совет Безопасности «уменьшить боль и страдания» гражданских лиц за счет безопасного прохода в активных зонах конфликта на Украине.

«Стороны должны постоянно заботиться о защите гражданских лиц, жилья и инфраструктуры в своих военных операциях. Это включает в себя обеспечение безопасного прохода для гражданских лиц, чтобы они могли покинуть районы активных боевых действий на добровольной основе, в направлении их выбора», - сказал он.

Гриффитс потребовал на другом заседании Совета Безопасности ООН по Украине, чтобы гражданское население, следовательно, «уважалось и защищалось», а также утверждал, что необходим «безопасный проход для гуманитарных грузов».

«Гражданские лица в таких местах, как Мариуполь, Харьков, Мелитополь и других местах, отчаянно нуждаются в помощи, особенно в жизненно важных медикаментах, таких как те, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) привозит в последние дни», - сказал он, добавив, что «это должно осуществляться в соответствии с требованиями сторон», обязательства по законам войны».

Он также призвал «срочно» создать систему уведомления о продовольствии для «поддержки доставки гуманитарной помощи» в районы, где потребности «острые», такие как Мариуполь, Харьков или Херсон. Гриффитс подчеркнул, что ответные меры «расширяются» также в Виннице, Ужгороде и Львове.

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс

«Мой офис направил команду в Москву для работы над улучшением координации гуманитарной деятельности между гражданскими и военными, которая позволит нам именно обостриться, чтобы начать создавать систему уведомления», - сказал он, далее подчеркнув, что он уже прокомментировал наиболее насущные приоритеты в отношении гуманитарной помощи украинские власти и российские.

Гриффитс высоко оценил работу гуманитарных групп ООН и напомнил, что до конфликта они уже работали в Донбассе, «предоставляя помощь 1,5 миллионам человек», что они «делали в тишине и без лишнего шума последние восемь лет».

«Когда немыслимое стало реальностью, ООН и ее гуманитарные партнеры начали гибкую, адаптируемую и устойчивую к меняющейся ситуации операцию», — заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам.

«Люди не могут сидеть дома с закрытыми магазинами, перебоями с электричеством и водой, сбросом бомб, выключенными телефонами. Они не могут найти то, что им нужно, даже если у них есть деньги на это. И, как мы видели, даже когда телевизионные камеры катятся, многие тоже не могут безопасно сбежать в этом конфликте», - резюмировал он.

МОРАЛЬНОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ

Со своей стороны, Исполнительный директор Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел отметила, что «непосредственная и реальная угроза» возросла для почти 7,5 миллиона детей в Украине, которые не могут ходить в школу или жить нормальной жизнью.

«То, что происходит с детьми в Украине, — это моральное безобразие. Изображения матери, двух ее детей и друга, лежащих мертвых на улице, попавших под миномет, когда они пытались спастись, должны шокировать совесть всего мира», - добавил он.

«Для многих жизнь стала скрываться, поскольку семьи ищут безопасности в убежищах, метро или подвалах, часто в течение нескольких часов подряд. Женщины рожают в импровизированных родильных отделениях с ограниченными медицинскими принадлежностями», - напомнила она.

По этой причине он указал, что дома и школы подверглись нападениям; что тысячи людей не имеют водопровода из-за разрушения гражданской инфраструктуры; что магазины закрыты, а матери не могут купить продукты питания, подгузники или лекарства или что «миллионы людей слишком боятся выходить на улицу и получать пищу или воду из-за непрерывных обстрелов и стрельбы».

Силы безопасности сопровождают семьи в поезде, который будет эвакуирован из Киева

«ЮНИСЕФ доставил 40 тонн жизненно необходимых медикаментов для детей и матерей в 22 больницы в пяти наиболее пострадавших регионах. Это оборудование включало акушерские и акушерские наборы, хирургические и реанимационные наборы, кислородные концентраторы для больничных приютов и аптечки для медицинских работников, находящихся на переднем крае, которых достаточно для удовлетворения потребностей 20 000 детей и их матерей», - сказал он.

Рассел также подчеркнул, что в принимающих странах созданы безопасные места под названием «Голубая точка», где дети и их семьи регистрируются и могут получать психосоциальную поддержку, основные юридические консультации, рекреационные «наборы» и средства гигиены.

«Приемный уход и другой уход на уровне общин, предоставляемый через государственную систему, могут помочь защитить детей, которые были перемещены без своих семей», - сказал он, добавив, что «усыновление никогда не должно происходить во время или сразу после чрезвычайных ситуаций», но «следует приложить все возможные усилия для воссоединения дети со своими семьями».

Так, он призвал стороны «предотвращать применение взрывного оружия в населенных районах», обеспечивать безопасность гуманитарного персонала и оборудования, а также «прекращение огня и адекватные гарантии безопасного гуманитарного доступа».

(С информацией от Europa Press)

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